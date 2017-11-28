開啟時空膠囊美好記憶 2師挨教務主任告竊盜

2017-11-28

〔記者鄭淑婷、李容萍、周敏鴻／桃園報導〕學生畢業多年後，返校打開時空膠囊，細數當年的期許，重拾美好的回憶；不過，桃園市新榮國小校友，取回10年前寫給自己的信，負責聯繫校友及開時空膠囊的兩名老師，卻被管理校史室的教務主任控告竊盜，桃園地檢署認為膠囊內的物品屬學生所有，開箱後空箱也放回校史室，昨將兩名老師以不起訴處分。

學生出庭作證 兩名老師不起訴

法界人士感嘆說，本是美好的事情，學校主任卻對老師提告，似乎有點「小題大作」了。不過簡姓主任昨認為這有助釐清事實；沈師透過同事表達不回應；徐師則對這麼有意義的教育活動竟挨告，迄今百思不解，但樂見檢方還他清白。

檢方調查，44歲徐姓老師原在新榮國小任教（前年轉任大溪某國小），去年6月中旬他與新榮國小50歲沈姓女老師，將放在校史室的第2屆畢業生時空膠囊（該校稱記憶箱）取出，通知當年的畢業生，於隔月到徐師任教的大溪某國小「開箱」，取回10年前寫給自己的信與個人物品。

不料，負責管理校史室的簡姓教務主任認為，徐、沈兩人擅自取走記憶箱是竊盜行為，堅持提告。

檢方調查時，徐、沈否認竊盜，對挨告大感不解，沈師當庭說，記憶箱是創校校長為讓畢業生與導師有美好回憶，所定下的「10年之約」，當時徐師是導師、她是副導師，她與學生一起封箱，去年6月畢業典禮時，原本邀請學生返校開箱，卻錯開第3屆的記憶箱，才與學生另外約時間、地點完成開箱儀式，並透過校內老師取得記憶箱，轉交給徐師。

徐師說，拿到記憶箱後就通知學生，前往他任教的學校開箱，將屬於學生的東西還給他們，當天未到的學生，另約到他住處開啟取回，其餘未領取的信件及物品則先代保管，持續通知領回中，記憶箱則交由沈師放回校史室。

楊、李、陳姓等學生出庭替老師作證說，開箱後只把屬於自己的東西拿回去。 檢方從老師及學生說詞，認定記憶箱的物品原本就屬學生所有，所有權並不是學校，而空箱事後也放回校史室，難認徐、沈兩人，有主觀上意圖不法所有的竊盜犯意，偵結予以不起訴。