性侵犯假釋搶賭場 躲追查 剪電子腳鐐回籠

2017-11-22

仍被查出 搶3萬5判7年5月

〔記者項程鎮／台北報導〕台中市37歲性侵犯林君凱前年10月才剛假釋出獄，去年農曆大年初六竟戴著電子腳鐐，與同夥持槍到彰化縣民宅洗劫賭場3萬多元，林男事後剪斷電子腳鐐被抓回監獄，林男認為躲回牢裡，加上賭場不敢報案，想藉此逃過搶案刑責，不過，警方仍接獲報案，查出他涉及賭場強盜案。

台中高分院更一審依加重強盜罪將林男判7年5個月，經最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，林君凱因犯下性侵等罪被法院判刑20年，服刑到2015年10月假釋出獄，不料出獄後他缺錢花用，得知永靖鄉某民宅經常有人聚賭後，隔年2月13日、農曆大年初六時，又與劉明耀、卓雨朗2名同夥聯手前往行搶。

當天傍晚5點多，林、卓2人先騎贓車到該民宅外，頭戴安全帽與口罩闖入現場，持改造手槍洗劫賭資共3萬5100元，得手後再由劉男開車接應，3人平分贓款。

林男犯案後剪斷電子腳鐐逃亡，在觀護人輾轉連絡勸說下，他才返回監獄服刑，原以為這樣可以順勢躲避警方追查搶案，沒想到警方獲報後，迅速從附近路口監視器畫面過濾出接應車輛，鎖定他涉嫌重大，不久就向台中監獄借提他出庭，才知道自己失算，鬆口承認犯案。

台中高分院更一審認為，林男等人年輕力壯，不好好工作賺取生活所需，反而持槍闖進民宅強盜財物，惡性不小，考量林男犯後當庭向被害人道歉，將他判刑7年5個月，共犯劉男因否認犯行，被判刑8年4個月，全案上訴後被最高法院駁回定讞；至於另名共犯卓雨朗，先前已被判刑8年8個月定讞。