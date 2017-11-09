少女想紅約喇舌 爆牙鄧佳華「不算猥褻」

2017-11-09

下跪道歉 仍被告

〔記者陳慰慈、陳薏云／新北報導〕自稱網路紅人的「FBI帥哥」鄧佳華，今年5月在臉書PO出與國二少女喇舌影片，引發網路熱議及招來一片痛罵，事後鄧下跪道歉，但少女家長難以原諒，控告鄧男涉嫌對少女猥褻罪及違反兒童及少年性剝削防制條例；新北地檢署調查認為，鄧和少女都稱「想紅」才會這麼做，加上現在街頭親吻很普遍，難認為有妨害風化和猥褻犯意，將他不起訴。

鄧佳華獲不起訴

雖然鄧男官司過關，但昨消息一出，又惹來網友痛斥，有人直呼「他很噁心」，還有網友最近再次看到喇舌影片，感覺「整個胃翻騰，一股液酸直衝喉嚨…」

網友再罵：噁心

23歲鄧佳華和友人「吃屎哥」游兆霖，5月8日在新北市板橋輪流與一名國二少女舌吻，鄧拍成影片上傳臉書表示：「每一年都要喇舌一次！明年哪個女生願意跟我喇舌…」「第一次跟國中的女生喇舌！感覺很舒服！」誇張言行引爆網友怒火，鄧、游見事情鬧大，隔日下跪道歉，卻難以平息少女家長怒火，雙雙挨告。

開庭時，鄧、游表示有獲得少女同意，他們只是「想紅」才這麼做；少女供稱是為了讓同學注意到自己，才找鄧和游拍攝舌吻影片，這樣可以「紅更快」；檢方認定兩人罪嫌不足。

法界人士：算他好運

法界表示，不少人為了「想紅」在網路上做出荒唐行為，例如莊姓PUB女舞者，為衝高點閱率，竟直播與男友性交的影片，被依妨害風化罪究辦，另有女子在臉書PO吸毒照被抓。法界人士說，鄧男做法不得體，但他「運氣好」被認定未越過法律紅線。