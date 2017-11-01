誰開我的車？ 酒駕撞死女騎士裝傻

2017-11-01

〔記者吳昇儒／新北報導〕水電工廖國偉前晚酒後從新北金山開車到淡水找朋友，不慎在濱海公路31.2公里處失控，以百公里時速撞死前方呂姓女騎士，警方到場時，廖男竟躺在後座門外佯裝乘客，還假裝失憶、喃喃自問：「我怎麼在這，誰開我的車？」直到警方曉以大義，廖男才鬆口承認酒駕，並被測得酒測值高達0.9，訊後被警方移送法辦。

警方調查，37歲廖男前天在家中喝高粱配藥酒，晚間7時許駕賓士車出門到淡水找朋友，結果在石門區新十八王公廟前，以破百公里時速狠狠撞上正要騎車返家的35歲呂女，因衝擊力道實在太大，呂女當場被彈飛到賓士車引擎蓋上，身體隨賓士車飛馳約80公尺後才滑落地面，其機車也一路被推擠撞上路旁水泥橋墩，成了一堆廢鐵。

北海岸開破百時速 女子彈飛

救護人員獲報後，趕緊將傷重的呂女送往台大醫院金山院區搶救，但最後呂女仍因頭顱變形併開放性骨折、嚴重胸部挫傷及大量出血導致多重器官創傷性損傷死亡。

警方趕抵時，只見賓士車車頭全毀，身上多處擦、挫傷的廖男上半身躺在右後方車門外，腳則伸入車內放在後座上。

廖見到警員時喃喃說著：「我怎麼在這，誰開我的車？」但警方查看周邊，並未發現其他人，後來在醫院時向廖表示，只要調閱監視器，就能揪出真正的駕駛，廖男這才承認犯行並接受抽血檢測，結果被測得酒測值高達0.9。

警曉以大義 酒測後送辦

據悉，死者呂女平日在金山老街販售飲品，當晚正要下班返回三芝住處卻遭撞死；廖男常在臉書上PO出愛車照片，並曾PO文宣洩情緒：「開名車，就不能做工嗎？」

警訊後依過失致死及公共危險等罪，將廖男移送士林地檢署偵辦。