軟禁3月╱詐團機手投鈔求救 警出動大吊車攻堅

2017-09-29

以自助餐店為掩護

〔記者邱芷柔／屏東報導〕32歲男子林家駿以岳母經營的「七色快餐」自助餐店為掩護，將詐騙機房設在2樓，提供詐騙機手吃住，還給予詐騙金額6％為報酬，但實施軍事化管理，嚴格限制機手們出入行動，有機手遭「變相軟禁」長達3個月，痛苦不堪，在百元鈔上寫下「救我報警」丟出窗外，被民眾撿到報案。警方出動大型吊臂車攻堅，破獲詐騙集團。

包吃住 高薪誘當機手

偵辦單位屏東縣刑警大隊與內埔警分局表示，有民眾上月間到「七色快餐」買便當，在路邊發現一張百元鈔票，打開一看，上面竟寫著「七色快餐救我報警！」求救訊息，民眾拿著鈔票報警。

百元鈔寫「救我報警」

警方暗中蒐證，鎖定詐騙機房藏身自助餐店2樓，27日持搜索票包圍自助餐店，還出動大型吊臂車將員警直接抬高到2樓攻堅，逮捕主嫌林家駿及機手共犯等7人。

警方表示，林嫌在2樓設機房，由1樓自助餐店供餐給成員，為免成員對外接觸，恐嚇機手「不得逃跑，否則就有黑道找上門報復！」只要未依規定時間坐在電腦前打電話，一天要罰5千元；警方攻堅後，部分機手被關到受不了，感謝警方救出他們。

警方調查，4女3男詐騙集團成員平均年齡20歲出頭，還有1人未成年，多是朋友介紹加入當機手，原以為能輕鬆賺錢，沒想到上了賊船後跑不掉。

警方發覺，林嫌的「公司規章」明列注意事項，如「上班時間7：45就定位，上班期間不得吃東西，下班後全部工作紀錄要清除登出，全天禁止進出2樓，不得靠近陽台，如有需求要出入，須經幹部同意」等，嚴格管控機手行動自由。

警方蒐證時發現，該店1樓通往2樓的門加裝多道鎖，甚至有鋼製鐵門寫著「機房重地」，研判破門困難，才出動吊臂車協助攻堅。

機房設立3月 裝有鋼門

警方表示，林嫌認為屏東內埔地處偏遠，因而做為犯案基地，教導成員假冒檢警騙取民眾帳戶個資，再利用轉帳獲利，行騙範圍遍佈台灣及中國，機房設立至少3個月，全案依加重詐欺罪送辦，經營自助餐店的林嫌岳母是否涉案，有待進一步調查。