警壓制毒蟲 拿安全帽砸他頭

2017-09-25

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和警分局蘇姓警員與同僚，昨凌晨在中和路攔查曾姓毒蟲，將他壓制在地上銬後，蘇員疑不滿曾男反抗及將手中的毒品吞下肚，憤而脫下警用安全帽，直接朝曾男頭上猛砸，過程遭路旁民眾拍下，面對外界質疑執法過當，中和警分局昨指出，將對蘇員加強法治教育，並依規定懲處。

疑執法過當 將懲處

有多起毒品前科的曾男，昨凌晨騎車經過中和區中和路，左手抓著不明藥物置於腹部前方，以右手單手騎車，警方見形跡可疑上前攔查，查出他為毒品調驗人口，因此要求出示左手中是什麼東西。

警方︰加強法治教育

警方指出，蘇員起初欲扳開曾男的左手掌，曾男大吼一句「你幹麼啦？」接著左手朝反方向猛力抽離，蘇員喝斥「放手喔！」雙方一陣拉扯，曾男極力抵抗，試圖向警察揮拳，大嘴一張就把手裡的藥物吞下，警方趕緊壓制並上銬，同時呼叫119將人送醫。就在這時，蘇員疑似不滿，脫下安全帽往曾男的臉猛砸。

曾男被送醫時，自稱吞下的是2粒3級毒品「一粒眠」藥丸，但照X光時，疑似已消化殆盡，胃裡未發現異物。

網友︰打人就是不對

另外，針對民眾錄下的畫面，顯示蘇員是直接拿安全帽往曾男的頭上砸，中和警分局中和派出所長林敬隆解釋，蘇員脫下安全帽，隨手往曾男身上丟，並未特別針對頭部或胸部，就影片看來，安全帽是先打到胸部，再彈起擊中他的鼻樑，曾男事後就醫，並未有被安全帽丟擲所造成的傷勢。

網路對此評價兩極，有人支持警察，並酸拍片者是「正義魔人」、「有時間拍片為何不幫忙壓制」，也有網友持反面意見，表示「人都已經不能動了還打人」，也質疑蘇員觸法，直呼「打人就是違法」。

林敬隆表示，蘇員警專28期畢業，平時服勤相當認真，是派出所績效主力，但因年輕，偶有情緒化反應，蘇員的舉動確實造成觀感不佳，但也希望民眾給認真服勤的警員一個機會。