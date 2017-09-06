「人比鬼恐怖」鬼月連盜埔鹽4墓

2017-09-06

驚見草皮凹陷 才知祖墳被盜

〔記者陳冠備／彰化報導〕昨天中元節普度好兄弟，彰化縣埔鹽鄉16號公墓卻驚傳盜墓，歹徒利用深夜掩護，鋸棺盜走亡者的金項鍊等陪葬品，得手後再覆土還原，遭盜墓者的後輩發覺祖墳草皮凹陷，才驚覺被盜墓；警方初步勘查，盜墓土痕顯示案發在一週內，至少4門墳墓遭盜。民眾痛罵：「農曆7月鬼門開也敢做缺德事，會有報應！」

鋸棺盜亡者金項鍊等陪葬品

埔鹽鄉16號公墓占地約2公頃，已禁葬10年，多數墓塚已遷出，但仍有近百門墳塚尚未撿金（即撿骨）入塔，因公墓缺乏管理員，若墳塚覆土長出大片雜草，成為盜墓者鎖定的極佳獵物。

被害施姓民眾近日發現祖先墳塚上草皮遭破壞，驚覺遭盜墓，警方獲報追查，查出至少有4門墳墓遭盜，勘查覆土及棺木遭鋸壞的痕跡均為「新痕」，加上遭破壞的草皮還算鮮綠，推估犯案時間應在最近一週內。

南新村村長施正賀表示，施姓村民陳述因祖先墳塚鄰近路邊，經過時都會「特別看一眼」，前天路過發現祖墳草皮凹了一大塊，趕緊停車查看，驚見確遭盜墓。

去年10月 也有22門風水被盜

埔鹽鄉代會主席許文萍說，去年10月，埔鹽鄉13號公墓就傳出22門墓塚遭破壞，盜走金飾等陪葬品，事隔不到一年，又有盜墓賊出現，且這次竟挑鬼月犯案，實在是太可惡了。

埔鹽鄉民氣：不怕天譴嗎？

溪湖分局偵查隊隊長姚志明表示，由於受害家屬都未開棺，無法統計財物損失，去年盜墓集團已有多人被捕入獄，研判非同一集團所為，警方目前已調閱路口監視器，過濾可疑人車追查。

不少埔鹽鄉民氣憤地說，「人比鬼可怕，要錢不要命」、「7月也敢去，很快就會抓到了」、「鬼月盜墓，不怕天譴嗎？」