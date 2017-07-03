音樂家不倫戀 伸縮喇叭讚直笛「讓我巨大」

2017-07-03

〔記者張文川／台北報導〕已婚蔡姓直笛女老師，與經常協演國家交響樂團的李姓伸縮喇叭演奏家婚外情，常透過LINE互傳大膽裸露的私密照，以露骨鹹濕對話「虛擬性愛」，蔡女的丈夫劉姓律師透過手機，無意間發現姦情，控告2人民事求償80萬元，台北地院認定2人侵害劉男配偶權，判應連帶賠償30萬元。

侵害配偶權 判賠30萬

判決指出，蔡女與劉姓律師結婚12年，劉男指控，妻子與李男前年1月起多次互傳自拍裸照與私密照，蔡女傳身著性感鏤空睡衣、雙手捧胸照，李男也回傳私處照，李男傳訊說：「想起和妳接吻的味道」、「You Make Me Huge（你讓我巨大）、妳穿這樣要我怎麼睡」，蔡女回敬：「大家拍合照你偷偷逗弄我，我當時全身發燙」。

蔡女承認與李男接吻、擁抱，但認為是丈夫犯錯在先，婚後1年丈夫赴中國北京攻讀法學碩士時，與孫姓女同學偷情，她在丈夫電腦裡發現性愛照，感情本已難重圓；3年後她產子，夫妻分房，再無夫妻之實，她身心俱疲，才向李男哭訴心事進而交往。

李男不承認不倫，聲稱因蔡女感情狀況不佳而加以關心，日久產生情愫，但只有拍背、牽手，沒有喇舌和性關係，並非男女朋友。

法官根據蔡女證詞、手機對話和照片，蔡女也曾傳LINE給老公說「外遇我們半斤八兩我承認，至少我敢做敢當」，認定兩人逾越一般男女交往分際，判應賠。