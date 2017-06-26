老公在家外遇 醫生娘請高僧灑淨

2017-06-26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某名醫10多年前外遇，還把小三潘女帶回家，元配雖在床下找到小三內褲，收到「我們剛幹完」等嗆聲簡訊，2012年元配還在路上圍堵潘女，潘女承認她是「地下情人」，卻沒有抓姦在床的直接證據，2014年元配在臥室內發現6張名醫與小三裸體親熱照，深感骯髒的元配請來佛教高僧灑淨，但仍無法挽回丈夫，元配進一步對2人提告索賠100萬元，卻因逾越時效，法院判決敗訴確定。

判決書指出，元配與名醫結婚至今已近30年，約於16年前（2001年），大樓管理員曾警告元配，名醫趁她不在家，常帶潘女回住處，元配雖於住處臥房床下找到女用內褲，但始終沒有2人通姦的有力證據。2012年5月，元配自稱收到嗆聲簡訊，內容包括「他（名醫）天天都要」，「我們剛幹完，（我）就是比妳年輕」、「妳這老肥女人」、「妳生日他睡在我床上」，但還是沒有通姦的直接證據。

逾越時效 索賠百萬敗訴

2012年7月，元配與朋友驅車跟蹤名醫，逮到名醫搭乘潘女的汽車駛向賓館，但元配沉不住氣，2人尚未進入賓館，元配就打電話質問名醫，潘女趕緊從賓館門口駛離，元配在路上堵車質問潘女，潘女坦承她是名醫「沒有假期的地下情人」。

潘女雖承認是小三，但元配仍無抓姦在床等直接證據，又過了2年，2014年10月間，元配在住處臥房內發現1個小型攝影機（俗稱密錄機），記憶卡內有6張照片，包括名醫與潘女接吻擁抱照，更有1張是潘女對名醫裸露下體的不雅照，照片有2007年的時間戳章，距今已有10年之久。

元配深感骯髒，請來高僧灑淨臥房，把床鋪全丟棄，甚至更換門扇等，但似乎仍無法挽回丈夫，無奈之下，於2015年6月控告丈夫與小三索賠100萬元。

台中地院一審時，潘女否認傳簡訊嗆元配，地院一審認為，照片雖能證明兩人有染，但元配在2012年堵人時，就確認婚外情與小三身分，卻遲至2015年才提告，已逾民法2年損害求償時效，據此判決元配敗訴。

元配上訴台中高分院，並指2人近3年來仍持續通姦，但二審法院認為，照片只能證明2人在2007年通姦，無法證明近3年來仍有姦情，據此判決元配敗訴，全案確定。