被譏「不行免錢」殺應召女輕判14年

2017-04-26

〔記者楊國文／台北報導〕基隆市水電工郭金運酒後買春，但始終不舉，練姓賣淫女不耐，表明「你都不行了，不收你錢！」欲離去時，郭男惱羞成怒勒死練女，再以親吻等猥褻遺體方式解決性需要。一、二審以郭有殺人犯意，判他無期徒刑，高等法院更一審認定郭男無殺人犯意，且犯後有悔意，昨改依「強制性交未遂而致人於死罪」判他14年徒刑，可上訴。

判決指出，2014年12月5日公司發薪，郭男下午到基隆某小吃店飲酒作樂，酒足飯飽後，郭男和53歲練女談妥2000元代價到附近飯店性交易，但郭男始終無法勃起，自認是酒喝太多所致，練女雖從旁「幫忙」，但忙了2個小時郭男依然不舉。

飯店櫃檯通知休息時間已到，郭男性慾高漲，通知櫃檯要改成住宿，下體仍欲振乏力，練女見狀說不收郭的錢，轉身要離去，不料惹惱郭男，將她拖到床上掐脖不放，直到沒有反應才住手，此時郭還是不舉，改以親吻練女胸部、撫摸她下體，解決性慾後離去。

法院審理時郭男辯稱，因練女不願發生性行為，才掐她的脖子壓制其抗拒行為，無意殺她，也不知她已死亡，因為仍不舉，才以撫摸她下體等方式滿足性慾。

一、二審認定郭男有殺人故意，因郭男多次表達悔意，依「強制性交未遂故意殺人罪」判處無期徒刑。

本案上訴後，高院更一審認定，患弱視的郭男未預見會失手掐死練女，且犯後有悔意和對被害人深感愧疚，也表示願盡力賠償彌補過錯，昨改判他14年徒刑；法官也認定郭男當時不知練女已死亡，郭男被控污辱屍體罪部分判決無罪。