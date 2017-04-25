婦狂試吃20塊涼糕 攤商罵不要臉遭起訴
2017-04-25
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕57歲張姓男子在市場擺攤賣涼糕，並提供拇指大的涼糕試吃，不料51歲的余姓女子一連吃了20塊，張男氣得揶揄︰「妳是來吃中餐的嗎？」引發雙方口角，張男飆罵︰「不要臉」，因市場是公共場所，余女提告公然侮辱，桃園地檢署昨將張男起訴。
老闆揶揄 與顧客起口角
檢方調查，張男四處承租臨時攤位賣涼糕，去年11月3日在桃園區南門市場擺攤，當天中午，51歲余女路過，拿起牙籤開始試吃，她每種口味各吃了約2塊，總計吃了20塊。
張男看到余女拚命吃，卻毫無掏錢購買的意思，他忍不住揶揄：「小姐！你是來吃午餐的喔？」余女感覺不舒服，兩人發生口角，張男怒嗆：「不要臉！」當時市場都是買菜人潮，余女氣得到警察局提告。
張男供稱，因不滿余女接連試吃20塊卻無意購買，一時氣不過才飆罵；檢方認為，現場是供不特定人士得以共見共聞的市場，張男已構成公然侮辱罪，偵結後提起公訴，依刑法規定，將可判處拘役或200元以下罰金。
記者昨走訪南門市場，其他攤商說，自從張男碰上這件事後，再也沒來擺攤了。對於本案，記者昨街訪，有人力挺老闆，表示「吃20塊還叫試吃嗎？」但也有受訪者認為，「開飯店就不要怕大肚漢」。
大賣場技巧性提供試吃
對於「試吃奧客」，有攤商認為可以技巧性處理，例如口頭詢問顧客是否要試吃後，再切給顧客品嚐，或只擺出少量試吃品；大賣場人員也透露，有時碰到頻頻試吃卻又不買的顧客，會技巧性掛出「作業中」告示牌避風頭。
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