比「阿達」手勢 代價1萬3千元

2017-04-16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕彭姓女子在超商擔任店員，因整理貨物問題與翁姓女同事爭吵，有顧客好奇查看發生何事，彭女竟比出「YA」手勢、並在太陽穴的位置搖晃，暗諷翁女「阿達、阿達」（精神有問題），翁女一怒提告；刑事部分，彭女被依公然侮辱罪判罰3千元，翁女另提民事損害賠償，桃園地院判彭女必須賠償1萬元。

判決書指出，彭女與翁女都在桃園市龍潭區某超商工作，103年5月23日上午，兩人因整理貨物吵了起來，引來店內其他顧客側目。彭女以右手對其中一名顧客比出「YA」手勢，並擺放在太陽穴位置搖晃，意指翁女「阿達」，翁女氣炸報案控告彭女。

判罰還判賠

翁女提告時曾打電話找王姓店長調閱監視器，電話還沒掛上，就聽聞彭女要求店長「不要介入」、「不要提供」，店長回稱︰「妳放心好了，我什麼都不會啦！我會說我什麼都沒聽到。」

彭女出庭時辯稱，她不是比「阿達」手勢，是叫客人趕快走的意思，並非辱罵翁女；不過，法官認為彭女如果自認沒有侮辱之意，又何來要求店長不要提供監視器？刑事部分審結判罰彭女3千元罰金。

翁女另提出民事損害賠償，她控訴事後沒了工作、名譽受損，向彭女求償60萬元，桃園地院審酌雙方身分、經濟狀況，判決彭女賠償1萬元。