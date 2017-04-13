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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著

2017-04-13

〔記者王駿杰／新竹報導〕33歲梁女昨將玩具槍、電擊棒、水果刀等放進塑膠袋，藏進衣內扮成孕婦，趁大雨走進新竹市中正台商圈一處銀樓，向業者佯稱買結婚金飾，耗了2個多小時，突然亮出玩具槍等武器，搶走總價值173萬的金飾後逃逸，所幸警方正在附近簽巡邏箱，當場將梁女逮捕。

警方調查，昨天傍晚6點多，梁女（竊盜前科）打扮時髦走進銀樓，向業者表明要看結婚金飾套組，業者拿出多種樣式供她參考。

警方指出，梁女在店內耗了2個多小時，見業者顯露疲態，突然從手中提袋取出多樣武器，高喊「不要動！」隨即將桌上及櫃內結婚套組、項鍊、耳環、手鍊、戒指等金飾搜刮一空，裝進手提袋後奪門而出。

業者除了報警，也急忙尾隨在後大喊「搶劫啊！」正巧派出所員警正在附近簽巡邏箱，立刻追上梁女將她逮捕，追回173萬金飾。梁女告訴警方，她離婚育有5歲男童，玩期貨損失幾百萬即將斷頭，才鎖定銀樓行搶，警方將她依強盜罪嫌移送法辦。

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  • 梁姓女子手持玩具槍、電擊棒、水果刀等武器，要求業者交出總價值173萬的結婚金飾套組。（記者王駿杰翻攝）

    梁姓女子手持玩具槍、電擊棒、水果刀等武器，要求業者交出總價值173萬的結婚金飾套組。（記者王駿杰翻攝）

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