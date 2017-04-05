濫權查個資追愛 警連2天床戰人妻
2017-04-05
難忘求學時的舊情人
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕警政署航空警察局蔡姓警員，對求學時結交的前女友小惠（化名）念念不忘，竟藉職務之便，以警用電腦偷查小惠個資，順利聯絡餐敘後，明知小惠已為人妻，仍發生4次性關係，小惠丈夫發現有異抓包，全案才曝光，新竹檢方依洩密與妨害家庭罪嫌將蔡員起訴。
檢警調查，未婚的蔡姓警員一直對求學時的前女友小惠念念不忘，為聯絡她參加餐敘，竟於104年11月4日，在桃園市大園區航警局內，以「M-Police」電腦查詢系統，查詢小惠戶籍資料、駕駛執照紀錄、駕駛違規紀錄等個資。
餐敘重逢 天雷勾地火
蔡員取得小惠戶籍地址後，LINE給蕭姓女友人，供蕭女聯絡小惠辦理餐敘。餐敘時，蔡員明知小惠已婚，卻與舊愛再度擦出火花。
小王是警察 人夫怒告
小惠坦承與蔡員發生性行為，但當初曾好奇問蔡員，雙方失聯已有一段時間，她也已為人妻，為何還能知道她的戶籍地址？蔡員面對昔日心中的女神，對她坦承，是因太思念舊情人，才查詢其戶籍地址等個資，並提供給蕭女代為聯絡。
蔡員這番說法，反倒感動了小惠，在久違的餐敘之後，雙方感情進展神速，去年3月至6月間，分別在蔡員住處、嘉義市與竹市煙波飯店等地發生4次關係，其中，煙波飯店更是連兩天床戰。
直到小惠丈夫發現異狀，追問下才知妻子出軌，而且小王竟然是警察，怒告蔡員妨害家庭與洩密，並提出蔡員與小惠的電話錄音光碟，證明蔡員於電話中坦承查詢小惠戶籍地址，並發生性行為等情節。
人妻悔不當初 斬孽緣
檢方認為，蔡員所為已觸犯刑法洩密與妨害家庭罪嫌，全案提起公訴。小惠告訴檢方，她十分後悔，一心只想回到丈夫身邊，斬斷這段錯誤的出軌，因此告訴丈夫她與蔡員發生姦情的詳細經過，只求丈夫重新接納她；事後小惠丈夫撤回對她的通姦告訴，檢方另對小惠不起訴處分。
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