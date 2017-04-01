釣魚尬衝浪…墾丁糾紛愈來愈多

2017-04-01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天發生衝突的地點屬於墾丁國家公園範圍內，該海域的一般遊憩區是衝浪勝地，也在特定時間開放垂釣，被盛名吸引而來的遊客如織，但近年水中遊憩與釣客、漁民間的摩擦時有所聞。

墾丁國家公園管理處去年試辦10處垂釣點，佳樂水共有2點，據現場民眾指述，該批釣客垂釣點，無法斷定是否開放垂釣，但墾管處明確規定，每年3月到5月為休漁期，不可以垂釣，釣客昨天的垂釣行為明顯違法。

墾丁海域水中遊憩和漁民、釣客摩擦事件近年有升高趨勢，除潛水客遭漁網纏繞，割網脫身卻被疑似漁民恐嚇外，墾丁國家公園5年前還曾發生本國衝浪客因語言不通，持鐵條打傷外籍衝浪客，至於釣客和衝浪客發生如此嚴重的衝突，還是首遭。

新潮釣客 還出動無人機

恆春半島因落山風大，有所謂風箏釣法，即透過風箏懸掛釣線釣鉤，放長線釣大魚，又以牛港鰺等爆發力十足大魚最吸引釣客挑戰，近年除風箏釣法，還有無人飛機的新潮方式，不過佳樂水位在落山風的迎風面，由於風朝內陸吹，風箏釣法罕見。