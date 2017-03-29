大樂透頭獎連4摃
2017-03-29
〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106029期大樂透，頭獎連4摃。昨晚開獎的第106074期今彩539，頭獎4注中獎，各得獎金600萬元，獎落桃園市大溪區埔頂路一段376號「仙旺彩券行」、台北市中山區松江路283之1號「必仲行彩券商行」、台北市中正區武昌街一段36號「百家樂行」、新北市中和區新生街286號「財鼎天彩券行」。
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