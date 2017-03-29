《DNA揪17年前性侵狼》女：化成灰都認得
2017-03-29
〔記者王俊忠／台南報導〕男子黃朝輝17年前性侵女子，犯案後一直逍遙法外，直到去年，刑事局比對一千多萬筆DNA資料，查出另案在高雄監獄服刑的黃嫌涉案，台南地院昨一審依強盜性侵罪判他12年徒刑。
黃嫌服刑中 一審被判12年
判決指出，現年58歲男子黃朝輝，89年3月15日凌晨3點半，騎機車途經台南南區，見20餘歲女子騎機車到早餐店，黃嫌亮出刀子脅迫交出4千4百元，並將女子性侵。
警方在被害人身上採獲歹徒的DNA檢體，但一直未能比對出身分。105年6月中旬，刑事局鑑識中心逐一比對一千多萬筆DNA資料，發現在高雄監獄服刑的黃朝輝涉案，警方借訊黃嫌、提示相關證據，黃才俯首認罪。
去年破案時，被害人告訴警方，回憶當年悲慘往事，歹徒化成灰她都能認得！黃嫌犯案前說「我已經跟蹤妳很久了！」這句話十多年來如夢魘般揮之不去。
據了解，有戀童傾向的黃嫌曾性侵女童，88年假釋出獄，89年性侵強盜早餐店女店員，92年又犯下性侵殺害7歲女童案，法官以他有性侵再犯之虞且有戀童癖，判無期徒刑，並令他服刑前強制治療3年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 等紅燈也彈到渾然忘我 他讓網友大讚：這就是態度！
- 不參加謝師宴卻要繳錢？ 鄉民討論超熱烈！
- 海濤法師護生園髒亂污染？ 園方駁斥
- 老屋健檢僅1.2％ 修繕補助擬提高
- 國昌國中》挑戰高二考題 自然科賽奪金
- SBL總冠軍賽／達欣聽牌 下一場任務：沒有明天
- 圍棋AI過人 新時代將至
- 廢除歐巴馬氣候政策 川普簽行政命令
- 全球首例 日本完成iPS細胞他體移植
- 剩2個多月！ 巴布狄倫得演講才能領諾貝爾獎金
- 豬哥亮拖病情有原因 為了「他」想拍片多掙錢
- TRF爭議又起 新增200多案
- 豬哥亮癌末住進台大醫院 謝金晶哭紅眼
- 中華郵政也重傷 前2月虧25.7億
- 移植胰臟女子 冒死圓生子夢
- 自由廣場》評彰銀經營權之爭
- 艾迪頓閃奔韓職 史總又「投」痛
- 柯佳嬿《目擊者》遭虐 直呼片場低壓「像告別式」
- 跑路10年復出 豬式幽默再創高峰
- 桃園發展軌道運輸 蔡英文︰讓首都人口減壓
- 萬榮鄉長賄選案 一審判當選無效
- 女兒遇害週年》小燈泡媽：沒有一天不落淚
- 台絃推「你的音樂會」 聽音樂做公益
- 知本設光電廠 原民盼保留溼地
- 門諾基金會復康巴士 開進台東
- 花37萬住月子中心 疑甲醛超標害頭暈
- 台幣升升不息 美元天天都便宜
- 張和漢3兄弟助弱 號召捐款百萬
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 聯國研議全球禁核 美日抵制
- 男子行跡可疑 白宮附近被捕
- 滿足小孩和大人之旅─日本名古屋
- 梅嶺青梅 產量增加3成
- 自由廣場》司法院不應有法律提案權
- 陳庭妮吻李銘順 雞皮疙瘩掉滿地
- 自由廣場》冷合景氣●薩德驚奇
- 〈婚姻研究院〉把人與問題分開 自然有解
- 台南景點郵票 終於等到了
- 沙灘練滑雪 新化高工林昱廷特奧摘金
- Apple Pay今上線 超商、賣場開刷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《DNA揪17年前性侵狼》女：化成灰都認得
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分