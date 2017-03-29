《DNA揪17年前性侵狼》女：化成灰都認得

2017-03-29

〔記者王俊忠／台南報導〕男子黃朝輝17年前性侵女子，犯案後一直逍遙法外，直到去年，刑事局比對一千多萬筆DNA資料，查出另案在高雄監獄服刑的黃嫌涉案，台南地院昨一審依強盜性侵罪判他12年徒刑。

黃嫌服刑中 一審被判12年

判決指出，現年58歲男子黃朝輝，89年3月15日凌晨3點半，騎機車途經台南南區，見20餘歲女子騎機車到早餐店，黃嫌亮出刀子脅迫交出4千4百元，並將女子性侵。

警方在被害人身上採獲歹徒的DNA檢體，但一直未能比對出身分。105年6月中旬，刑事局鑑識中心逐一比對一千多萬筆DNA資料，發現在高雄監獄服刑的黃朝輝涉案，警方借訊黃嫌、提示相關證據，黃才俯首認罪。

去年破案時，被害人告訴警方，回憶當年悲慘往事，歹徒化成灰她都能認得！黃嫌犯案前說「我已經跟蹤妳很久了！」這句話十多年來如夢魘般揮之不去。

據了解，有戀童傾向的黃嫌曾性侵女童，88年假釋出獄，89年性侵強盜早餐店女店員，92年又犯下性侵殺害7歲女童案，法官以他有性侵再犯之虞且有戀童癖，判無期徒刑，並令他服刑前強制治療3年。