宮主拐雙修 性侵557次

2017-03-28

〔記者王俊忠／台南報導〕台南某宮廟的陳姓男宮主，藉神明通靈方式招攬信徒，再以女信徒體內生「歹物」要求與女方雙修，在2年多期間對被害女子阿麗（化名）性侵多達557次，一審重判陳男20年。阿麗獲得40萬元補償金，這筆錢由犯罪被害人補償審委會代墊，陳男須返還給補償審委會，陳男拒付，台南地院昨判陳男須還這筆補償，不得上訴。

陳男藉神明通靈方式招攬信徒，再以女信徒體內生「歹物」要求與女方雙修，涉嫌藉此性侵2名女子並猥褻1名女子，陳男所涉性侵案，已被台南地院重判20年徒刑。

涉性侵2女 猥褻1女

台南地院表示，陳男聲請交保、停止羈押，法官准予交保，但對他限制出境、要求必須定期到警局派出所報到；南市警五分局公園派出所說，陳男迄今都有按時到派出所報到，目前規定1個月要報到1次。

其中被害女子阿麗向南檢犯罪被害人補償審委會申請補償金，一審民事判決指出，陳男在台南市開設的宮廟內開班進行靈修課程，陳男對阿麗說「妳家氣場不好，要利用宮廟氣場來改善」，阿麗因此住進宮廟。接著，陳男對阿麗佯稱：「神佛指示妳體內長『歹物』，要與妳進行男女交合的雙修，否則妳的工作會有問題、身體會變差，妳父親也活不過農曆9月。」

阿麗一聽心生恐懼並信以為真，之後的2年多期間，在宮廟的房間內任由陳男性侵多達557次。

陳男辯稱未性侵阿麗，是阿麗自願與他發生性行為，他常用金錢資助阿麗，是對方後來要求金錢，他不願意給，阿麗才聯合其他女性誣賴他。

台南地院民事庭法官根據刑事案調查，認定陳男確實違反阿麗意願性侵女方。被害人補償審委會已給付40萬元精神慰撫金給阿麗。

這筆補償金須由陳男還給被害人補償審委會，陳男拒絕給付，台南地院昨判陳男須還這筆補償金給台南地檢署犯罪被害人補償審委會，且不得上訴。

另阿麗向陳男提告求償精神慰撫金，二審判陳男須賠償20萬元給女方確定。