車位被佔 勝訴只獲賠60元

2017-03-27

〔記者王定傳／新北報導〕簡姓女子的停車位被佔，提告要求佔車位的陳男賠償5000元，新北地院板橋簡易庭認定，陳男侵權屬實，以附近停車場1小時20元計算，判陳男需賠償3小時共60元，簡女雖勝訴，但求償5000元只獲賠60元，裁判費是以勝負比計算，簡女須負擔1000元裁判費中的988元，陳男負擔12元再加60元賠償金，簡女可說是慘勝！

去年3月13日，簡女回家發現停車位被佔，她舉證停車位前寫明「私人車庫請勿進入」，陳男未取得許可擅自停車，導致她無法停車，提告求償5000元。

陳男辯稱，簡女只是該土地的共有人之一，所提土地登記謄本，無法證明車位是在該土地上，當天他趕著參加導遊考試，停車場沒設車擋，未注意是私人車位；陳男反控，早上11時許警方通知他把車開走，造成考試心情受影響，害他未能通過考試，要簡女賠償2萬元抵銷。

法官認為，陳男佔用他人車位屬實，認定確有侵權，且移車本來就是義務，不能以此抵銷，但簡女求償5000元太高，以附近停車場1小時收費20元計算，判陳賠償60元。

裁判+指界費 倒賠928元

特別的是，裁判費是依勝訴與敗訴的比例分擔，簡女求償5000元，只獲賠60元，換句話說簡女輸了大部分比例，以裁判費1000元乘上獲賠的60元，再除以求償的5000元，陳男只須付12元裁判費，其餘988元由簡女負擔；另外，陳男辯稱內容，簡女聲請法院囑託地政機關至現場指界，指界費400元由陳男負擔。

簡女雖勝訴，但她要負擔988元裁判費，扣除60元後，反而支出928元，陳男總支出472元，兩者相較，簡女反而支出比較多錢；可上訴。