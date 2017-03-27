困高鐵列車廁所 燒紙求救判無罪
欲觸動煙霧偵測器脫身
〔記者王定傳、鄭瑋奇／綜合報導〕黃姓男子在高鐵列車廁所上，拿打火機燃燒衛生紙引起煙霧，涉公共危險罪嫌，他辯稱被困在廁所內，沒求助鈴，只好燒衛生紙想藉由煙霧偵測器求救；新北地院合議庭認為，黃男身上無易燃物品，主觀上無縱火犯意，廁所裝潢有防火功能，客觀上沒有延燒列車的可能與危險，判無罪。
前年10月16日晚間6時，黃男搭高鐵，他在9車2號廁所內，拿打火機燒衛生紙，引發煙霧，列車長發現撲滅報警；黃男原獲不起訴，再議發回後被起訴。
黃男辯稱，他在列車的廁所如廁，未料被困在廁內，一時心急才燒衛生紙，看可否引發偵測器發出聲響，但燒了3、4張偵測器都沒有響，他只是想求救。
列車長出庭證稱，黃男被查獲時，確實在上鎖的廁所內，是他拿鑰匙打開，燒衛生紙雖產生煙霧，但未啟動偵測器。
合議庭認為，黃男若真要燒毀列車，攜帶易燃物品的效果可能比衛生紙大，但他身上無易燃物品，且放火後應迅速離開，避免自身傷亡，豈可能留在廁所內當場被抓，認定他主觀上無犯意；此外，該列車廁所內裝潢設備都有防火功能，黃男只燒幾張衛生紙，列車長發現即撲滅，未造成任何設備毀損，煙霧也未引起偵測器警示，客觀上無延燒列車的可能與危險。
黃男何以會被困在廁所，檢方調查認為，廁門的鎖是由內部勾鎖方式，無繁雜機關，遭反鎖的可能性小。
合議庭認為，黃男遭查獲時確有緊張、語無倫次情況，且廁所沒有求助鈴，他可能因身體、精神狀況不佳等情形，誤以燃燒衛生紙方式向外求救。
台灣高鐵公司表示，目前高鐵有34組列車，通車營運前採購的30組列車，當時求助鈴非必備項目，且車輛是日本原裝進口，若要加裝工程太大，因此，仍只有在第7節無障礙廁所及無障礙座位旁設有求助鈴。
車廂求助鈴 列採購規格
台灣高鐵從2013年起新購的4組列車，包含一般廁所在內，均裝設有求助鈴，未來再購置新車，也會將求助鈴列入採購規格。
高鐵公司強調，列車營運期間，不論是列車長、服勤員、保全及清潔人員，都會定期巡視車廂，遇到緊急狀況，旅客亦可拍打廁所門呼救。
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