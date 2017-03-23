聽到「搶劫」攤販放下菜肉魚丸抓人

2017-03-23

〔記者陳賢義／台東報導〕體重破百的蘇姓男子酒後見1名歐姓婦人在台東地區農會信用部櫃台前忙著填寫存款單，疏於注意擺放在旁的30萬元現鈔，趁機搶了錢就跑，騎機車前往領款的林姓婦人目睹，尚未熄火立即追匪，沿途大喊搶劫，鄰近市場攤商驚聞合力制伏，警方據報趕到現場，不費吹灰之力帶回，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

犯有多項竊盜前科的39歲蘇男，以臨時漁工為業，常在街頭飲酒，為列管治安人口，昨下午2時20分，酒後途經台東地區農會信用部，見歐婦在櫃台前長桌填寫存款單，桌上放有一疊千元大鈔，先裝作若無其事的進入信用部，再趁機搶奪，歐婦一時嚇壞，恍神數秒才起身急追。騎機車載母親前來領錢的林婦目睹全程，不假思索立刻追人。

蘇男光天化日行搶，倉皇逃竄還將拖鞋掉在馬路上，林婦緊追高喊搶劫，鄰近市場賣青菜、魚丸和豬肉的攤販聽聞，全都幫忙抓匪，案發不到3分鐘就合力將蘇男壓制在地。

「我腿都軟了，連搶劫都喊不出！」歐婦驚魂未定地說，事發當時她根本來不及反應，這筆錢是用來軋票的，還好有見義勇為的民眾幫忙追賊，否則自家工程公司就慘了。

林婦則說，目睹搶劫，母親還推她一把示意快追，機車尚未熄火，她就加速追人，當下根本沒有想到自己和嫌犯身材差很大，只是一路緊跟大喊搶劫，追了200多公尺，市場攤商全都跑出來合力制伏搶匪，並說「打擊不法舉手之勞，沒有什麼啦」！

蘇男渾身酒臭就逮，警方據報趕抵，他還面帶笑容討水喝，不見悔意的直呼「就是沒有錢才會搶」。