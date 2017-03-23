助妻殺岳母 曾智忠免死在牢中告透透
2017-03-23
〔記者王錦義、楊政郡、余瑞仁、劉婉君／綜合報導〕花蓮監獄典獄長劉世添說，蔡京京弒母案中的主嫌曾智忠（改判無期徒刑定讞），一、二審被判死刑，當時羈押在花蓮看守所，是相當棘手的人物。
記者寫他改判無期 也挨告
花所指出，曾智忠特愛告人，只要不順他的意就提告，不光是看守所人員被告，包括高院、地院檢察官、法官、偵辦員警等，跟他有接觸的，都被他告過，看守所幾乎一半以上職員因此成了被告，甚至連報導他改判無期徒刑定讞的記者也被告，理由是曾智忠堅持自己是無罪的，是法官亂判、記者收錢亂寫，妨害他的名譽，當然這些被告最後都以不起訴處分結案。
台北看守所的高層管理官員說，許多屬預謀犯罪的死刑犯，很多都會隱藏心思，判決前都會在法庭上表現得懊悔，也不惜痛哭流涕，更有人堅認殺人雖有罪，但有「殺人的理由」，因此自認「罪不至死」，儘管面對死刑定讞，仍不放棄一絲絲的求生機會。
台南監獄一名服務超過廿年的管教人員則說，受刑人在審判時會假裝有悔意的，百分之百進入監獄後，就有辦法繼續偽裝，為了假釋，也一定要繼續裝。
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