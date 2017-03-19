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失蹤工程師 陳屍台電鍋爐風煙道

2017-03-19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鼎公司59歲倪姓工程師前天失蹤，昨天上午被發現陳屍在台電大林發電廠2號機內鍋爐風煙道20米處，疑從高空墜落身亡，但也不排除身體不適猝逝，真正原因待查。

疑高空墜落或身體不適猝逝

中鼎統包台電大林廠更新計畫工程，倪姓工程師負責2號機鍋爐保溫工程監工，家屬前晚9時向公司反映倪男沒回家，中鼎曾派員搜查1、2號機鍋爐房，但毫無所獲，因而向小港警分局報案協尋。

警方昨天透過手機衛星定位找出倪男的位置，在2號機內鍋爐風煙道20米處找到屍體。檢警初驗，現場沒有血跡，倪男也沒有明顯外傷，但胸部肋骨疑有斷裂跡象，真正原因將於20日複驗釐清。

台電表示，根據現場研判，倪男有戴安全帽，可能是從28公尺高的人孔進入水平風道內部，準備從事查修作業，行走時不慎從相連通的垂直風道墜落，或是從人孔進入約50公分狹窄通道爬行時墜落，也有可能是身體不適猝逝，將由相關單位調查。

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  • 消防人員及工地人員搜救倪姓工程師。（記者洪臣宏翻攝）

    消防人員及工地人員搜救倪姓工程師。（記者洪臣宏翻攝）

  • 倪姓工程師陳屍台電大林廠新建工程風煙道內。（記者洪臣宏翻攝）

    倪姓工程師陳屍台電大林廠新建工程風煙道內。（記者洪臣宏翻攝）

  • 興建中的台電大林廠外觀。（記者洪臣宏翻攝）

    興建中的台電大林廠外觀。（記者洪臣宏翻攝）

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相關關鍵字： 中鼎公司 台電大林發電廠 失蹤 工程師 死亡 風煙道
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標題：失蹤工程師 陳屍台電鍋爐風煙道


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