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「出於防衛 攻擊收場」護孕妻勒死賊也判刑

2017-03-17

〔記者楊政郡／台中報導〕BMW大7車主昨被警方認為防衛過當而起訴，過去發生一名屋主為保護懷孕8個月的妻子，將闖空門的小偷壓制在地窒息致死遭判刑；台中地檢署主任檢察官郭景東說，正當防衛要件有三，這兩案例雖出於防衛而出發，最後都變成「攻擊」，也因此被檢審認為防衛過當。

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