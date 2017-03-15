老翁殺老翁 8刀索命自刎雙亡

2017-03-15

長照中心濺血

〔記者余衡、聶瑋齡／新北報導〕新北市板橋區驚見老翁殺老翁再自殺身亡的悲劇！「慧心老人長期照護中心」68歲邱姓老翁與同房76歲李姓老翁長期不睦，昨天凌晨，竟持刀連砍熟睡中的李翁頸部8刀致死，再返回自己床位，自刎身亡。

挑在換房前行凶

由於邱翁曾毆打李翁，長照中心已決定換房，邱翁卻在換房的當天凌晨行凶，李翁家屬控換房動作太慢，哭喊：「慘劇原本可避免！」

據了解，邱翁原本是街友，行動自如，前年3月11日由新北市社會局安置，入住慧心長照中心202號房，同房另3名室友皆為臥病在床的長者，被害的李翁罹患片段性失智症，邱、李2人均未吃精神科藥物。

兩人同房 平日常爭吵

李翁家屬轉述，邱翁常因生活瑣事發牢騷，但多數都是喃喃自語的無意義內容，沒人聽得懂，李翁曾因不滿邱翁吵鬧，怒罵「╳你娘，吵三小！」邱翁可能認為李翁針對他，2人不時爭吵。

李翁家屬說，13日凌晨，雙方再度發生爭執，邱翁持拖鞋毆打李翁頭部，他們發現後，曾向中心反映並要求換房，中心並未立刻行動。

警方調查，14日凌晨2點半，監視器拍下邱翁起床如廁，回床後，持預藏的水果刀走到斜對角的李翁床邊，趁其熟睡連砍頸部至少8刀，造成李翁頸動脈、氣管斷裂，邱翁疑似為避免血液流出，還用棉被緊裹李翁上半身，隨後走回自己床位，再用同一把刀刺自己頸部至少5刀。

警方表示，14日清晨近4點，阮姓女看護準備餵食李翁牛奶，掀開被子赫見整條棉被已被鮮血染紅，李翁已無氣息，隔壁床的邱翁也陳屍床上，手上還緊握著行凶用的水果刀。

李翁子女傷心痛批說，「慘劇原本可以避免！」直指父親遭毆打後，家屬立即向長照中心提出換房要求，但長照中心沒有積極處理立刻換房，還把換房的事告知邱翁，才會導致不幸。