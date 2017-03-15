| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

老翁殺老翁 8刀索命自刎雙亡

2017-03-15

長照中心濺血

〔記者余衡、聶瑋齡／新北報導〕新北市板橋區驚見老翁殺老翁再自殺身亡的悲劇！「慧心老人長期照護中心」68歲邱姓老翁與同房76歲李姓老翁長期不睦，昨天凌晨，竟持刀連砍熟睡中的李翁頸部8刀致死，再返回自己床位，自刎身亡。

挑在換房前行凶

由於邱翁曾毆打李翁，長照中心已決定換房，邱翁卻在換房的當天凌晨行凶，李翁家屬控換房動作太慢，哭喊：「慘劇原本可避免！」

據了解，邱翁原本是街友，行動自如，前年3月11日由新北市社會局安置，入住慧心長照中心202號房，同房另3名室友皆為臥病在床的長者，被害的李翁罹患片段性失智症，邱、李2人均未吃精神科藥物。

兩人同房 平日常爭吵

李翁家屬轉述，邱翁常因生活瑣事發牢騷，但多數都是喃喃自語的無意義內容，沒人聽得懂，李翁曾因不滿邱翁吵鬧，怒罵「╳你娘，吵三小！」邱翁可能認為李翁針對他，2人不時爭吵。

李翁家屬說，13日凌晨，雙方再度發生爭執，邱翁持拖鞋毆打李翁頭部，他們發現後，曾向中心反映並要求換房，中心並未立刻行動。

警方調查，14日凌晨2點半，監視器拍下邱翁起床如廁，回床後，持預藏的水果刀走到斜對角的李翁床邊，趁其熟睡連砍頸部至少8刀，造成李翁頸動脈、氣管斷裂，邱翁疑似為避免血液流出，還用棉被緊裹李翁上半身，隨後走回自己床位，再用同一把刀刺自己頸部至少5刀。

警方表示，14日清晨近4點，阮姓女看護準備餵食李翁牛奶，掀開被子赫見整條棉被已被鮮血染紅，李翁已無氣息，隔壁床的邱翁也陳屍床上，手上還緊握著行凶用的水果刀。

李翁子女傷心痛批說，「慘劇原本可以避免！」直指父親遭毆打後，家屬立即向長照中心提出換房要求，但長照中心沒有積極處理立刻換房，還把換房的事告知邱翁，才會導致不幸。

廣告
  • 長照中心發生殺人命案，監視器拍下 邱翁行凶前身影，警方前往蒐證，凶 刀被包在報紙內。 （記者余衡翻攝） 長照中心外觀。（記者余衡攝）

    長照中心發生殺人命案，監視器拍下 邱翁行凶前身影，警方前往蒐證，凶 刀被包在報紙內。 （記者余衡翻攝） 長照中心外觀。（記者余衡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 8刀索命 老翁 長照中心
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：老翁殺老翁 8刀索命自刎雙亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.