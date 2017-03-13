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香爐引爆？進香團遊覽車天窗炸飛

2017-03-13

〔記者曾迺強／朴子報導〕來自高雄市左營區鳳邑壽山宮的進香團，昨搭遊覽車到嘉義縣朴子市三級古蹟配天宮參拜，30多名團員下車後，疑車上行李廂放置未熄滅的進香爐，引燃鞭炮、金紙，使放在附近的卡式瓦斯罐（點燃鞭炮用）受熱氣爆，遊覽車車頂逃生窗被炸飛，陳姓司機左手也被破裂玻璃割傷。

壽山宮宮主覃孟威說，原是保祐平安的進香之旅卻發生火災，實非大家樂見，幸好不是在行駛中，否則恐重演蝶戀花武陵賞櫻團重大死傷事件，後果不堪設想，至於起火原因眾說紛紜，他不便發言。

香客剛好都下車 司機割傷

陳姓司機表示，昨上午9點多抵達配天宮，待香客下車，開往約100公尺外的停車場，車子停妥欲閉目養神之際，突然「轟」一聲，約2秒回神，左手掌被駕駛座上方破裂的玻璃割傷，回頭赫見中後段的行李廂冒濃煙，走道上方逃生窗被炸飛，2旁的玻璃碎裂，趕緊下車求援。

多名配天宮人員見狀，拿滅火器嘗試滅火，火勢在消防人員趕到前被撲滅；香客們趨前一看，發現遊覽車行李廂內的進香爐、香枝、金紙、花果籃等「被燒得焦黑」，滿目瘡痍，還有1罐點燃鞭炮用的卡式瓦斯罐餘燼殘瓶。

警方調查，該團昨早從高雄出發，先往東石鄉港口宮進香，再赴配天宮，陳姓司機懷疑，是在港口宮點燃的進香爐未熄滅，在行李廂引燃金紙、鞭炮等易燃物後，卡式瓦斯罐疑受熱氣爆釀禍，由於陳某稱會與進香團和解，縣消防局無法介入調查火警原因。

神尊、香爐 應另找貨車載送

配天宮總幹事丁廣穎表示，事後，他另找遊覽車，載壽山宮信眾前往北港朝天宮、新港奉天宮進香，陳某中午開原車返回高雄；奉天宮總幹事李進興說，到友宮進香，只會把神尊置於車內副駕駛座平台，香爐與金紙等易燃物品，則另以貨車載送，避免造成危險。

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  • 高雄市左營區鳳邑壽山宮進香團遊覽車，至嘉義縣朴子市古蹟廟宇配天宮參拜，疑因車上行李廂內未熄滅的香爐引燃鞭炮、金紙等，使受熱的卡式瓦斯罐氣爆。（記者曾迺強翻攝）

    高雄市左營區鳳邑壽山宮進香團遊覽車，至嘉義縣朴子市古蹟廟宇配天宮參拜，疑因車上行李廂內未熄滅的香爐引燃鞭炮、金紙等，使受熱的卡式瓦斯罐氣爆。（記者曾迺強翻攝）

  • 氣爆發生後，駕駛側上方玻璃應聲碎裂，陳姓司機左手被散落的玻璃割傷。（記者曾迺強翻攝）

    氣爆發生後，駕駛側上方玻璃應聲碎裂，陳姓司機左手被散落的玻璃割傷。（記者曾迺強翻攝）

  • 疑似受熱氣爆的卡式瓦斯罐。（記者曾迺強翻攝）

    疑似受熱氣爆的卡式瓦斯罐。（記者曾迺強翻攝）

  • 高雄市進香團遊覽車發生氣爆意外，車內行李廂香條等物品被燒焦黑。（記者曾迺強翻攝）

    高雄市進香團遊覽車發生氣爆意外，車內行李廂香條等物品被燒焦黑。（記者曾迺強翻攝）

  • 一輛來自高雄的進香遊覽車，12日在香客下車後，遊覽車下層行李廂突然發生氣爆，警方研判可能香爐、鞭炮、瓦斯瓶放在一起惹禍，但確切原因尚待調查。圖為遊覽車上層在氣爆後也蒙上一層灰。（中央社）

    一輛來自高雄的進香遊覽車，12日在香客下車後，遊覽車下層行李廂突然發生氣爆，警方研判可能香爐、鞭炮、瓦斯瓶放在一起惹禍，但確切原因尚待調查。圖為遊覽車上層在氣爆後也蒙上一層灰。（中央社）

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