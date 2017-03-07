搶完辣妹檳榔店 燒車滅證

2017-03-07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一家檳榔店以檳榔西施穿著火辣得名，昨遭歹徒持長棍行搶5000元，開轎車揚長而去，2小時後，歹徒的車自撞路樹燒毀，鑑識人員說，起火點在後座，縱火可能性高， 警方研判2嫌疑似意圖湮滅事證放火燒車，全力追緝搶匪到案。

警方調查，昨凌晨3點41分，2名男子共乘銀色轎車，到羅東鎮中正南路搶劫檳榔店，車子停在店門口，戴小紅帽及口罩的男子下車，手持1公尺長棍走進店內，當時僅1名女店員值班，她趴在櫃台睡覺被嚇醒；紅帽男搶走桌面的5000元拔腿就跑，女店員追出，車子已朝三星鄉離去。

不料開了5公里，搶匪的車在冬山鄉義成路一段港尾橋附近，自撞路樹起火燒毀。宜蘭縣消防局昨清晨5點50分接獲報案，消防人員6點4分撲滅火勢，不見2男蹤影。

案發後，檳榔店女店員記下車號報警，根據描述，2名歹徒年約40歲，中等身材，對羅東鎮中正南路一帶很熟。警方查出，被燒毀的轎車，車主4日申報車輛失竊，車牌是另一輛車所有，也在5日被偷。

消防局鑑識人員說，轎車如自撞路樹自燃，多從引擎燒起，這輛車起火點在後座，縱火可能性高，現場沒有汽油味，起火原因待鑑定。羅東警分局副分局長陳振亮說，轎車可能先自撞，歹徒再放火燒車，警方正在調查嫌犯身分。

被搶的這家檳榔店，檳榔西施穿著火辣，在當地小有名氣，曾遭露鳥俠騷擾。