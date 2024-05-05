年輕不顧家、老來中風索討療養費 法官判子女免給

67歲温男因中風被安置於療養機構，每月需支付約2萬5000元費用，向子女索討；不過，苗栗地方法院審理，判温男子女免除對父親的扶養義務。（資料照）

2024/05/05 17:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕67歲温姓男子，年輕時賺很多錢卻不給家用，拿來賭博，子女養育之責及生活開銷都由妻子及娘家協助，也致夫妻離婚收場。如今，温男因中風被安置於療養機構，每月需支付約2萬5000元費用，向子女索討；不過，苗栗地方法院審理，判温男子女免除對父親的扶養義務。

法官調查，温男現年67歲，現因中風健康狀況不佳，無謀生能力，安置於療養機構，每月需約2萬5000元費用，耗材費用另計；目前醫療等相關費用由縣政府先行墊付，堪認温男以其現有財產不能維持生活，自有受扶養之權利。

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但温男的子女主張，温男於1993年間與母親離婚後，他們都是由母親單獨扶養長大，離婚後温男也從未與他們聯繫、負擔扶養費，也未曾探視，認温男無正當理由未扶養他們且情節重大，請求法院判處免除他們對温男之扶養義務。

法官傳喚温男前妻到庭，温男前妻證稱，她與温男離婚時，當時2名子女一個不到3歲，一個4至5歲；温男賺很多錢，但她跟温男要錢都要不到，小孩的生活費都是娘家幫忙，她在外工作賺錢，温男都賭博到很晚才回家。

而法官於庭上詢問温男對於前妻的證述有沒有意見？温男僅搖頭回應，因此，法官勘信温男前妻所述為真實。

法官審酌相關事證，認温男離婚後即未再與子女有所聯繫，也未能證明其有對子女盡扶養義務，足徵温男未給付女子扶養費用，也未承擔對女子之保護教養責任，堪信温男無正當理由對子女未盡扶養義務，已達民法第1118條之1 第2項所稱情節重大之程度，若現由子女負擔扶養温男義務，顯失公平。從而，准予温男子女免除對温男之扶養義務。

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