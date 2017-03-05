台版致命吸引力 女作家癡纏校長
2017-03-05
〔記者陳慰慈／新北報導〕中部某國小校長偶然讀到一本心靈勵志書籍，覺得深受鼓舞，主動寫信給女作家，魚雁往返後，女作家竟對校長動情，狂打電話到學校找校長，還寫信到校長妻子任職的學校，罵她「破壞人家家庭」、「是娼妓還是教師？」校長夫妻氣得提告，新北地院日前依散布文字誹謗罪，判女作家拘役55天，得易科罰金5萬5千元，仍可上訴。
2天狂打467通電話
女作家的瘋狂行為有如好萊塢電影「致命的吸引力」（Fatal Attraction）劇情；校長夫妻另對女作家提出民事求償，移民事庭審理。
101年2月，該名校長因工作受挫，在火車上讀到一本勵志書籍，覺得獲益良多，便循書本封底聯絡方式寫信給女作家，盼續獲得人生啟發。誰知女作家竟愛上校長，以未婚妻自居，兩天狂打467通電話到學校，癱瘓學校公務，還到學校找校長，甚至查出校長妻子任職的學校。
辱罵校長太太花痴
校長覺得女作家「怪怪的」，開始不回電話、信件，封鎖女作家。
104年9月，女作家竟以「是娼妓還是教師？請諸位公評！」為題，寄發電子郵件到校長妻子任教的學校官方信箱等，包括校長妻子等20名教職員收到信件。
內容針對校長妻子指名道姓，寫道「貴校有一位老師，長期騷擾她前夫與我們的生活，自她前夫考上校長後，變本加厲糾纏」，還說「我們原打算買房結婚，但這位女老師屢次吵鬧威脅再婚，並透過查戶籍找到前夫，若不開門就大吵大鬧，還強行要求性行為」、「像個花癡一樣」、「希望學校解聘她，把這個敗類趕出教育界」。
法院審理時，女作家否認發送該封電子郵件，辯稱電子信箱帳號遭盜用；檢方向雅虎台灣分公司調閱資料，確認信箱是女作家申請，調閱電信公司通聯紀錄，確認女作家兩天撥打上百通電話到校長學校，認定女作家騷擾校長夫妻生活。
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