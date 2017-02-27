「免錢最貴」網路約砲當心變肥羊

2017-02-27

〔記者余衡、徐聖倫／新北報導〕台語俗語說「免錢的最貴！」常被用來影射男性貪圖送上門來的女色，到最後不是遇上仙人跳遭勒索，就是得付出更高代價的遮羞費、和解金，得不償失，悔不當初。

章姓男子102年在家使用臉書，遇到女子主動加入好友，雙方打字聊得起勁，交換skype帳號改用視訊聊天，女子大膽脫衣裸聊，章男以為撿到好康全裸上陣，螢幕激情後，女子隔天傳訊，指已側錄裸露畫面，勒索300美元。

105年陳男在網路聊天室認識號稱「40G」的張姓援交女，談妥以1200元「吃到飽」性交易，陳男以為賺到，完事後，張女找假老公及友人破門而入，威脅陳男交付1萬5000元。

警方提醒，網路交友遭詐財騙色案例層出不窮，常見方式有側拍裸聊、假親友抓姦及事後反控性侵等手法，由於網路使用者身分隱密、不易追查，讓警方偵辦上有一定難度，提醒民眾應建立良好的使用網路觀念，千萬別以為撿到便宜而落入陷阱。

警方特別提醒，不要輕易傳送個人照片，尤其涉及身體隱私的影像，以免遭人側拍威脅。