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《小模母親》女兒入夢 彷彿訴冤屈

2017-02-23

〔記者陳賢義／台東報導〕台東郭姓小模的父親，案發後始終保持低調，昨委託盧姓友人傳達心情。盧姓友人說，郭母在案發後，每隔2、3天就會夢到女兒，3天前女兒再入夢，兩眼直視不言不語，而郭母的手腳也被抓緊無法動彈，彷彿是死者訴冤，痛苦求助，由於夢境頻繁出現，郭父只能安慰老婆不要想太多。

另外，家屬為了完成死者生前的願望，農曆春節曾帶著郭女的照片，前往香港旅遊，而夫妻倆也跟女兒說，要幫助檢方及法官早日找出證據，為她討公道申冤。

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  • 郭父北上求助律師、了解檢方偵辦經過，透過盧姓友人傳達心情。（記者陳賢義攝）

    郭父北上求助律師、了解檢方偵辦經過，透過盧姓友人傳達心情。（記者陳賢義攝）

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