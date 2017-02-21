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北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報 小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危
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買家轉賣蛋糕 商家告不成侵權

2017-02-21

〔記者王定傳／新北報導〕許女去年利用母親節活動檔期，透過雅虎奇摩超級商城網站，向甜點店「布里王子の麵包廚房」，以贈點優惠下訂太陽輕乳酪、水果派等92筆訂單，事後再以比店家更低廉的價格上網轉售，店家認為侵權求償60萬；許女主張吃不完才轉賣，新北地院認為，商標權在商品第一次販賣時已耗盡，無侵權問題，判店家敗訴。

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