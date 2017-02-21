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北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報 小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危
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醋男鬥氣 削掉前女友新歡頭皮

2017-02-21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕陳姓女子與王姓男子交往6年，今年農曆大年初一向王男提分手，王男18日發現陳女另結新歡莊男，19日深夜到陳女家堵人要求說明白，卻與莊男發生口角，王男拿開山刀連砍莊男5刀，不僅將莊男頭皮削掉一塊、頭骨敲裂，陳女勸架也遭劃傷，警方將王男逮獲，依殺人未遂等罪移送法辦。

28歲王男供稱，他和陳女交往6年，前2年感情很好，第三年分分合合，今年農曆大年初一被甩，他傳簡訊、打電話給陳女都沒回應，只好到她家樓下守候，沒想到卻發現另有男子前來接送陳女，2人狀似親密，他一時氣憤，才會隔天晚上再度上門找對方談判。

王男說，案發時23歲莊男先持鋁棒下車，嗆聲：「現在是我跟她（陳女）交往，你不要來騷擾！」接著又冷言冷語嘲諷，他在一氣之下才拿開山刀砍人。

但警方調查，莊男當時只是要求王男不要再糾纏陳女，並稱車上有鋁棒可以防身，話才說完，王男就拿出預藏的開山刀，朝他頭、胸部等要害砍殺5刀，莊男送醫一度垂危，醫院緊急輸血才保住性命；陳女也遭王男劃傷手臂2刀。

陳女堅持對王男提出傷害告訴，王男被捕時眼神呆滯，未做掙扎，在拘留所待了一夜後，昨日才開始製作筆錄，他堅稱沒有要殺人，只是希望陳女給一個分手的理由，情緒失控才行凶。

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  • 消防隊員趕緊將傷重的莊男送醫，手受傷的陳女也在旁照護。（記者吳昇儒攝）

    消防隊員趕緊將傷重的莊男送醫，手受傷的陳女也在旁照護。（記者吳昇儒攝）

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