醫師偷情俏病患 月砸280萬拚情敵

2017-02-19

醫師娘抓包 小三被告詐欺

〔記者鮑建信／高雄報導〕已婚的陳姓醫師為追求曾姓女病患，幫她償債、補稅，甚至替她買賓士車，討她歡心，以和情敵較勁，一個多月花了280萬元，卻被醫師娘察覺，大發雷霆，陳男要求曾女還錢未果，告她詐欺，高雄地檢署認為曾女未使用詐術，是陳男心甘情願付出，予以不起訴處分；但陳男不服聲請再議，二審發回重新調查。

沒使用詐術 小三獲不起訴

曾女從事美容業，頗具姿色，雖然40出頭，但身材、容貌保養有道，看起來30歲左右，醫師陳男則是50多歲。曾女因身體不適向陳男求診，陳男一見，驚為天人，2人展開交往。

前年8月至9月底，曾女以「高雄美術館的房屋賣掉，須補稅5萬元」、「修理舊車缺5萬元」、「妹妹經營餐廳不善需10萬元」等理由，陸續向陳男拿了20萬元。

除了陳男，開賓士車的林姓男子也追求曾女，陳男擔心林男橫刀奪愛，拿260萬元給曾女，允諾買白色賓士C200入門款轎車，沒想到曾女拿錢沒買車，後來醫師娘發現此事，火冒三丈，陳男要求曾女還錢未果，告她詐欺。

曾女出庭告訴承辦檢察官，指陳男和她是男女朋友，陳男不希望她去台北工作，願意負責她的開銷，買車是為方便假日出遊、吃飯，陳男還說不想讓妻子知道，所以用她的名義訂車，否認詐欺。

檢方調閱陳男和曾女的LINE對話，發現曾女向陳男說，林姓友人開賓士，對她和小孩好，並指她開的車不安全，陳男不甘示弱，允諾說：「也對，我們買輛賓士車，也較安全。」並說：「妳是我女友，有事當然找我，不要欠人家（指林男）。」檢方認為，以上對話足證陳男心甘情願買車，曾女並未用詐術欺騙他。

不甘人財兩失 醫師要再告

高雄地檢署做出不起訴處分，陳姓醫師不服，聲請再議，高雄高分檢認為，全案仍有疑點未釐清，發回高雄地檢署重新調查。