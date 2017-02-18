司機過勞 周比蒼︰人為財死
蝶戀花事故五天後才道歉
〔記者鄭瑋奇、黃邦平／台北報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團翻車五天後，蝶戀花、友力通運昨終於共同出面說明，並多次鞠躬道歉；但因蝶戀花創辦人周比蒼指罹難司機康育薰是「人為財死，鳥為食亡」，還引用宋詞「月有陰晴圓缺，此事古難全」，令罹難者家屬聽不下去，憤而出聲打斷，結束後更一路追打周比蒼、周繼弘父子至樓梯間。
蝶戀花昨出示司機班表，康育薰一月廿六日後，連上十四天班，外界認為已違勞基法且過勞，但周比蒼表示，連續上班與事故無關，且大年初一到初五上班都有給司機兩倍薪，一天三千六百元，許多司機自願不休假，「人為財死，鳥為食亡，自古已然，懂不懂？」
引「悲歡離合、古難全」惹反感
周比蒼說，沒有不讓哪位司機請假的問題，旗下還有十多位司機，可以去問司機，有誰想請假會不被准許？他寧願調外車，也會讓司機休假。
周比蒼指出，不論是司機或車輛，都由他本人所有與管理、維護、維修、約聘，從未對外宣布靠行車輛是別人所有，這件事也完全不關友力通運，他已向檢察官說明清楚。
周比蒼還引用「水調歌頭」的詞，說「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，此事古難全」，很不好意思發生這種事。
為何神隱五天才出面？是否想逃避責任？周比蒼回說，他是「實事求是，謀定而後動」，若一開始出來「讓這邊罵一句、那邊罵一句」，於事無補；他沒有逃避的想法，這種事情不是說要逃就逃得掉，會「散盡家產」來善後。
「人死債就爛」家屬聞言反嗆
但為何蝶戀花未幫康育薰保勞保？台北市遊覽車公會理事許戎宏說，因雇主是蝶戀花，車輛卻靠行在友力，旅行社沒法幫司機保勞保；行業的慣例是由公司請司機自己去職業工會加保，公會未追蹤有無加保，的確也有缺失。
沒幫司機加保，周比蒼昨似不當一回事，還扯說，有司機因欠卡債而不敢加保勞保，又說他有證據，可證明借十五萬元給康育薰付房貸，這筆錢「人死債就爛」，這些用詞也引起家屬不滿，高喊周比蒼是逃不掉才出來面對，會後還一路追打周比蒼父子。
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標題：司機過勞 周比蒼︰人為財死
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