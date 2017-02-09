11歲男童 疑夢遊墜樓亡

2017-02-09

二兒子吃感冒藥昏睡

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市北安路一處社區大樓昨晚發生男童墜樓命案，警方調查，11歲蕭姓男童疑患有夢遊症，加上昨天生病吃感冒藥，家人外出後自己在家熟睡，結果不知何故墜樓死亡，不排除與夢遊有關，正進一步調查釐清。

母帶大兒子出門吃飯

昨晚8時28分左右，蕭童被人發現倒臥在社區內中庭花圃，送醫急救後傷重不治。警方表示，事發後，查出蕭童住9樓，警方按鈴無人回應，透過鄰居協助連絡上人在外面和大兒子吃飯的蕭母，蕭母趕回家崩潰痛哭。

蕭母告訴警方，昨天早上二兒子生病發燒，看病吃藥後就在家裡睡覺休息，晚間本想帶兩個兒子外出吃飯，見二兒子一直熟睡，不忍心叫醒，遂先帶老大出門，未料傳出噩耗。

接到電話才知兒摔下9樓

蕭母在醫院內自責不已，警方體諒家屬心情，暫停製作筆錄。蕭父在台中工作，獲知家裡出事，連夜趕回。

警方調查，蕭童曾在家出現夢遊情形，警方懷疑蕭童是吃了感冒藥後夢遊症發作，半睡半醒間不慎墜樓，確實原因仍待調查。