砸店、堵黃之鋒 四海幫陳子俊起訴

2017-01-26

〔記者王定傳／新北報導〕四海幫海巨堂堂主陳子俊，涉嫌多次從事暴力犯罪，屢遭警方掃蕩仍不知悔改，日前香港社運人士黃之鋒來台，陳嫌率眾前往桃園機場滋事，新北地檢署昨先就涉嫌在雙北市砸店、傷人等暴力案件，依傷害、毀損等罪起訴陳嫌等7人；黃之鋒遭堵滋擾部分，警方另案追查中。

檢警調查，去年6月間，邊姓男子的女友與北市一間酒吧發生糾紛，邊男聯繫綽號「小阿俊」的28歲海巨堂堂主陳子俊，陳嫌率眾前往酒吧，砸爛10瓶紅酒、8張桌子、12張椅子、16個水晶杯等物，還打傷酒吧股東，離去前還嗆：「我就是小阿俊，不爽可以來找我！」

檢警指出，8月間，陳子俊開車載著乾妹妹，行經新北市永和樂華夜市，不滿夜市三明治攤商阻擋去路，撂來10多名小弟，持信號彈、徒手毆打攤商等人；檢方偵辦時，陳子俊坦承傷害、毀損等犯行。