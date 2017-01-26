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名人外遇驚語錄

2017-01-26

1999年／ 香港藝人成龍：「我犯了全天下男人都會犯的錯。」

1999年／前立委蔣孝嚴（原名章孝嚴）：「涉世未深，交友不慎。」

2002年／前立委鄭余鎮：「天上掉下來的禮物。」

2014年／作家九把刀：「很喜歡她（周亭羽），但是，在愛情的選擇上面，我希望我的未來是我女朋友（小內）。」

2014年／名廚阿基師：「我上了她的車，就滑進摩鐵了」、「她嘴巴過來，我只是接招而已。」

2017年／北市議員童仲彥：「如果是男人，看到邱主任（邱惠美）不喜歡她，那就不是男人。」

（記者鍾泓良整理）

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  • 鄭余鎮：天上掉下來的禮物。（資料照）

    鄭余鎮：天上掉下來的禮物。（資料照）

  • 童仲彥：如果是男人，看到邱主任（邱惠美）不喜歡她，那就不是男人。（中央社）

    童仲彥：如果是男人，看到邱主任（邱惠美）不喜歡她，那就不是男人。（中央社）

  • 阿基師：她嘴巴過來，我只是接招而已。（資料照）

    阿基師：她嘴巴過來，我只是接招而已。（資料照）

  • 蔣孝嚴：涉世未深，交友不慎。（資料照）

    蔣孝嚴：涉世未深，交友不慎。（資料照）

  • 九把刀：很喜歡她（周亭羽），但是，在愛情的選擇上面，我希望我的未來是我女朋友（小內）。（資料照）

    九把刀：很喜歡她（周亭羽），但是，在愛情的選擇上面，我希望我的未來是我女朋友（小內）。（資料照）

  • 成龍：我犯了全天下男人都會犯的錯。（資料照）

    成龍：我犯了全天下男人都會犯的錯。（資料照）

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相關關鍵字： 九把刀 外遇 成龍 童仲彥 蔣孝嚴 鄭余鎮 阿基師
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標題：名人外遇驚語錄


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