2017-01-26

1999年／ 香港藝人成龍：「我犯了全天下男人都會犯的錯。」

1999年／前立委蔣孝嚴（原名章孝嚴）：「涉世未深，交友不慎。」

2002年／前立委鄭余鎮：「天上掉下來的禮物。」

2014年／作家九把刀：「很喜歡她（周亭羽），但是，在愛情的選擇上面，我希望我的未來是我女朋友（小內）。」

2014年／名廚阿基師：「我上了她的車，就滑進摩鐵了」、「她嘴巴過來，我只是接招而已。」

2017年／北市議員童仲彥：「如果是男人，看到邱主任（邱惠美）不喜歡她，那就不是男人。」

（記者鍾泓良整理）