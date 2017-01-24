好市多奧客 帶空瓶偷酒 退貨破功
2017-01-24
〔記者陳建志、張菁雅／台中報導〕奧客退貨無極限！中部某大學法律系休學的黃姓男子，持喝過的蘭姆酒到「好市多」台中店退貨，因瓶內液體並非蘭姆酒，當場被服務人員聞出後識破；黃男不死心，竟打開貨架上的同款蘭姆酒，倒半瓶進入自己的蘭姆酒空瓶，再拿去退貨，怪異舉動被賣場人員盯上報警。警方得知黃男曾讀過法律系，感嘆他「知法犯法」，訊後依竊盜罪嫌送辦。
從法律系休學的21歲黃男，去年到好市多台中店購買標價1349元的蘭姆酒一瓶，喝完後覺得好喝，他先在蘭姆酒空瓶內裝入不明液體，上月29日上午穿著墨綠色外套，來到好市多台中店的退貨櫃台。
2次退貨被識破
黃男以為，只要裡面有酒就能退貨，但店員聞過後，覺得裡面的液體不是該款酒，當場拒絕退貨；黃男當時還裝傻，從酒瓶沾了一點品嘗起來，見無法如願，摸摸鼻子離開。
但黃男並不死心，離開後將酒瓶內液體倒掉，當天下午把蘭姆酒空瓶藏在白色外套，夾帶進入好市多台中店賣場，從貨架拿走一瓶同款蘭姆酒後，走到一旁打開，倒了半瓶到夾帶的空瓶內，再把被他開瓶的酒放回貨架。黃男以為神不知鬼不覺，卻不知怪異舉動早被賣場人員盯上，並全程監控，待黃男拿著蘭姆酒退貨時，立刻報警逮人。
台中市警局第4分局南屯派出所員警趕到，黃男坦承偷酒，表示原本想利用賣場的退貨機制換現金，再拿錢買一瓶新酒喝，對於自己的行為感到後悔，警方訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。
好市多不表示意見
好市多台中店對案情一概表示不知道、無法對外發言；至於退貨規定，好市多台中店表示，退貨必須攜帶商品，且剩餘的商品數量必須過半，如果是食品，則要在有效期限內，已開瓶的酒也可以退，但內容物必須和原來的一樣。
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