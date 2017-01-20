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馬公5女燒炭 檢確認合意自殺

2017-01-20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公5女密室燒炭自殺案，血液採集檢驗證實5女都無藥物反應，清醒的陳家長女筆錄指稱，5女因感情濃厚，不捨分離，決定一起走上絕路，澎湖地檢署確認為合意自殺，無加工自殺及外力介入等因素。

本月6日晚間發生的馬公5女自殺案，造成陳姓屋主妻子王來匏、屋主妹妹蔡陳秋月、次女陳鈺芹死亡，蔡家女兒仍陷入重度昏迷，僅陳家長女清醒，由於5女都是成年人，最小18歲，為何集體自殺？引發外界議論。

檢方調查，燒炭用木炭是王來匏獨自搭車購買，房間內部黏貼的雙層垃圾袋與膠帶上，有陳家長女及蔡家女兒2女指紋，勘查現場與死者相驗結果，未見有遭人闖入施以強暴脅迫跡象，5女血液經法醫研究所鑑定，也排除事發前曾服食毒藥物或遭人強迫服用藥物。

陳家長女訊問表示，家中5名女眷因彼此間關係非常緊密，有互不捨離之情，因家中個人因素萌生燒炭念頭後，遂全體決意共同參與燒炭，並無外力介入情形，兩家父親都不知情。

至於已清醒陳家長女是否涉有刑責，承辦檢察官將另行簽分偵案釐清。而陳女業已出院，由陳父接回照顧，醫院也組成專科醫師小組，隨時給予陳女治療、心理諮詢等協助。

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  • 馬公五女密室燒炭案，檢方確認為合意自殺。（記者劉禹慶翻攝）

    馬公五女密室燒炭案，檢方確認為合意自殺。（記者劉禹慶翻攝）

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