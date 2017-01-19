吵完架 妻去上班 夫攜2幼子燒炭3死

2017-01-19

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹林姓男子疑因經濟壓力與妻子吵架，昨凌晨趁她外出上夜班時，帶著年僅7歲、4歲的幼子在租屋處燒炭自殺，妻返家時，3人已無生命跡象，看著兩條來不及長大的小生命，昨天還是小兒子的生日，妻情緒崩潰痛哭失聲。

林妻告訴警方，她與林男近期因經濟問題起爭執，林男曾透露輕生意圖。警方說，17日晚間，林妻和林男爭吵，隨後外出上夜班。

昨日上午6點多，林妻下班回家，發現門遭反鎖，敲門無人回應，慌張報案，消防、警方人員到場破門進入屋內，赫見林男與2子仰躺在床，3人衣衫完整，研判死亡時間約2小時，現場未留遺書，初步排除他殺可能。

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