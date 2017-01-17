ATM夜傳怪聲 赫見少年困密室
2017-01-17
〔記者王俊忠／台南報導〕彰化銀行北台南分行ATM旁，有個外觀與黃色牆面相同的暗門，裡面有個1坪大密室，用來當儲藏室，15歲黃姓少年前晚誤推暗門走進去，未料暗門採內推設計，又沒有門把，黃少找不到著力點拉門，形同被反鎖、受困密室約1小時才被警方救出，結束ATM受困驚魂記。
前晚7時許有人發現，位在台南市的彰化銀行北台南分行，ATM竟不時傳出異響。由於沒半個人影，以為有人受困ATM內，趕緊報案。
少年誤推暗門受困
市警五分局便衣刑警進入營業大廳察看，沒發現有被入侵跡象。但ATM仍不時傳出微弱嘶嘶聲，現場氣氛詭異，消防人員趕到，不敢貿然破壞ATM察看，決定通知銀行人員前往處理。
等待過程中，警消不斷用手觸摸、敲打牆壁，最後在ATM右側補摺機旁發現有道暗門，警消往內推門，門後似有東西頂住，警方懷疑有車手躲在裡頭不敢大意，經強力推門才把暗門打開，赫然發現黃姓少年躲在裡頭。
警方說，這個密室是銀行用來堆放立牌等物品的儲藏室，約1坪大小，密室有個往內推的暗門，人若進入要出去，只能用拉的方式，但是暗門並沒有門把。
暗門為內推式 無門把
警消將黃少拉出後，問為何會躲在裡頭、發出怪聲？少年似乎受到驚嚇，無法清楚表達，默默站在一旁，偶爾嘀咕說請警方別告訴父母這件事，警方載黃少回警所調查身分後通知家長帶回。
警方研判黃少來到ATM後，好奇到處摸，誤推開暗門走進去，門關上後，黃少找不到著力點將門拉開，形同被反鎖。警方提醒銀行有這問題，業者昨已封住這個暗門，避免再發生類似意外。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 大仁哥透露 小英請他找年金委員聽「心裡的話」
- 情侶頻頻網路曬恩愛 兩性專家：可能感情出問題
- 〈旅遊的滋味〉觸摸幸運之趾
- 台企銀攻中小企 放款要增500億
- 賠付2億創低 南山標下朝陽
- 【閱讀小說】 張耀仁／後門 － 上
- 上訴遭駁 港2議員誓拚終審法院
- 自由談》蔣經國恨死「一中政策」
- 德大選將至 臉書打擊假新聞開戰
- 他蕃薯寶寶養10年成「人瑞」 網友驚：這遊戲還在？
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 網友譏「吳哥哭」 吳敦義：我是真情流露
- 上合歡山免「著車」 雪鏈需有破冰功能
- 搶攻春節市場 百貨福袋吸人氣
- 領十八趴退休教師公開信：為子孫將來 無條件支持年金改革
- 邰正宵過年享天倫 100個紅包送同事
- 紙風車連演10年的兒童劇：看見公義和公益的台灣
- 賄選傳聞十案 檢調偵辦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet mulling fine over no pension
- 逃避媒體監督? 傳記者進不了白宮
- 彰銀經營權之爭 撤2訴訟案 台新金盼加快二審宣判
- 大溪—永寧捷運站 快捷公車元宵節上路
- 小辭典：巴比松派
- 全力備貨 傳統市場迎接採買潮
- 歐盟：脫歐前 英無法與美談判貿易協定
- 《中英對照讀新聞》Children who drink full-fat milk end up slimmer 小孩喝全脂牛奶結果變得更瘦
- 選不選黨魁?詹啟賢：連北京都問過
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 高雄港年裝卸量 連三年破千萬TEU
- 中國網軍 轉攻擊我關鍵基礎設施
- 〈廢核救家園〉新電業法加強壟斷 台電最大贏家
- 《台灣燈會28年來首設》新住民燈區亮相 放水燈送厄迎福
- 高職特招大增10校
- 如興併購中國玖地 年後增資120億
- 安得烈募食物包 獲捐20萬
- 東海大學再傳貫穿危機？ 學生會譴責 中市府否認要開路
- 8大年貨大街拚業績 春節不打烊
- 曾文區詭譎 下營兩人旗鼓相當
- 莎莎迎新春 曾國城逼婚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：ATM夜傳怪聲 赫見少年困密室
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分