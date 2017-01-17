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ATM夜傳怪聲 赫見少年困密室

2017-01-17

〔記者王俊忠／台南報導〕彰化銀行北台南分行ATM旁，有個外觀與黃色牆面相同的暗門，裡面有個1坪大密室，用來當儲藏室，15歲黃姓少年前晚誤推暗門走進去，未料暗門採內推設計，又沒有門把，黃少找不到著力點拉門，形同被反鎖、受困密室約1小時才被警方救出，結束ATM受困驚魂記。

前晚7時許有人發現，位在台南市的彰化銀行北台南分行，ATM竟不時傳出異響。由於沒半個人影，以為有人受困ATM內，趕緊報案。

少年誤推暗門受困

市警五分局便衣刑警進入營業大廳察看，沒發現有被入侵跡象。但ATM仍不時傳出微弱嘶嘶聲，現場氣氛詭異，消防人員趕到，不敢貿然破壞ATM察看，決定通知銀行人員前往處理。

等待過程中，警消不斷用手觸摸、敲打牆壁，最後在ATM右側補摺機旁發現有道暗門，警消往內推門，門後似有東西頂住，警方懷疑有車手躲在裡頭不敢大意，經強力推門才把暗門打開，赫然發現黃姓少年躲在裡頭。

警方說，這個密室是銀行用來堆放立牌等物品的儲藏室，約1坪大小，密室有個往內推的暗門，人若進入要出去，只能用拉的方式，但是暗門並沒有門把。

暗門為內推式 無門把

警消將黃少拉出後，問為何會躲在裡頭、發出怪聲？少年似乎受到驚嚇，無法清楚表達，默默站在一旁，偶爾嘀咕說請警方別告訴父母這件事，警方載黃少回警所調查身分後通知家長帶回。

警方研判黃少來到ATM後，好奇到處摸，誤推開暗門走進去，門關上後，黃少找不到著力點將門拉開，形同被反鎖。警方提醒銀行有這問題，業者昨已封住這個暗門，避免再發生類似意外。

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  • 黃姓少年受困補摺機右側小暗門，因無把手可拉而受困，被救出後一臉驚嚇。（記者王俊忠翻攝）

    黃姓少年受困補摺機右側小暗門，因無把手可拉而受困，被救出後一臉驚嚇。（記者王俊忠翻攝）

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