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韓妹隔2天才報案 疑點待釐清

2017-01-15

〔記者黃欣柏／台北報導〕3名韓國女大生前天在台包車出遊，事後傳出遭台灣計程車司機迷昏猥褻，昨許多網友痛批台灣計程車司機平均素質欠佳，此事「丟臉丟到國外去」，但也有人認為，本案疑點重重，例如被害方事隔2天才報案、其中1人當時竟丟下同伴下車逛街等，真相恐不單純，不應太早下定論。

昨不少網友開砲，批評台灣計程車司機素質參差不齊，如今可能「丟臉丟到國外去」、「有夠『夏系夏景』」（台語丟臉之意），還有人藉機力挺Uber，直言計程車缺乏競爭，「誰說合法的就有保障」，多數網友認為此事非常嚴重，若不儘速釐清，恐重傷國譽。

但也有人表示，本案目前至少還有3大疑點尚未釐清，包括韓女為何事隔2天才報案、為何有1人丟下同伴獨自下車逛街、被害方為何頻頻在網路上「轉播」案件進度等，案情明朗化之前，不宜太早下定論，否則恐一竿子打翻其他正直的計程車司機。

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  • 詹姓司機就是把車停在此處，讓1名韓女下去逛夜市，然後駛離。（記者陳恩惠攝）

    詹姓司機就是把車停在此處，讓1名韓女下去逛夜市，然後駛離。（記者陳恩惠攝）

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相關關鍵字： 3韓國妹 下藥迷昏 運將下藥 韓國女大生
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