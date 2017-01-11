岸巡「丟人」啦 破大案卻押丟犯人

2017-01-11

押解40犯人 未遵標準流程

〔社會中心、宜蘭小組／綜合報導〕「穩順滿66號」漁船本月6日私運40名越南籍偷渡犯來台，被海巡署台南第二查緝隊等單位在宜蘭外海緝獲，海巡署隔天一早風光開記者會，未料傍晚押解人犯時便宜行事，1名男偷渡犯趁機解開手銬，從車窗竄出，居然還搭公車落跑，讓宣稱偵破歷年最多越籍偷渡犯的海巡署顏面無光。

1偷渡犯解手銬 躍出車窗

7日下午，查緝隊員押解40名偷渡犯，赴移民署宜蘭專勤隊捺印指紋，用4人座偵防車及廂型車分批運送。

下午5時許，2名查緝隊員開偵防車，押解2男1女偷渡犯時，讓3人全坐在後座，兩兩相銬，2男犯坐兩邊，各有1隻手與中間的女犯相銬，2查緝員坐前座。

下午5點半，查緝員駕車至宜蘭縣冬山鄉冬山路一段，停等紅綠燈時，右後座的男偷渡犯藉口吸不到空氣，要求開窗。

開車的查緝員遂開啟原本的右後窗，誰知偷渡犯早已偷偷打開被銬住的左手，車窗緩緩下降之際，他將上半身探出窗外，雙腿用力一蹬，以魚躍方式從窗口竄出，在馬路上翻滾一圈後站起，拔腿就跑。

憂車上犯人著跟跑 不敢追

2查緝員傻眼，雖下車攔阻，但已來不及，又擔心「抓龜走鱉」車上2名偷渡犯也落跑，只能眼睜睜看他跑掉，後來查出他轉搭公車逃逸。

是否縱放人犯 海巡要徹查

海巡署長李仲威得知後震怒，要求徹查責任，是否疏縱人犯；海岸巡防總局長許績陵痛斥押解人員，未遵守「2員押解1偷渡犯」的標準流程，以本案為例，通令全國海巡單位落實押解作業流程。

想自力找人 3天了沒下文

丟人當晚，岸巡總局長許績陵立刻趕赴宜蘭機動查緝隊坐鎮，進行危機處理，更下達封口令，不得對媒體透露，打算自力找人，但迄昨晚仍無好消息。據了解，人犯雖在宜蘭搞丟，但海巡打算自力找人，因此也未通知宜蘭警方協助追捕。