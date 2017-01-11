岸巡「丟人」啦 破大案卻押丟犯人
2017-01-11
押解40犯人 未遵標準流程
〔社會中心、宜蘭小組／綜合報導〕「穩順滿66號」漁船本月6日私運40名越南籍偷渡犯來台，被海巡署台南第二查緝隊等單位在宜蘭外海緝獲，海巡署隔天一早風光開記者會，未料傍晚押解人犯時便宜行事，1名男偷渡犯趁機解開手銬，從車窗竄出，居然還搭公車落跑，讓宣稱偵破歷年最多越籍偷渡犯的海巡署顏面無光。
1偷渡犯解手銬 躍出車窗
7日下午，查緝隊員押解40名偷渡犯，赴移民署宜蘭專勤隊捺印指紋，用4人座偵防車及廂型車分批運送。
下午5時許，2名查緝隊員開偵防車，押解2男1女偷渡犯時，讓3人全坐在後座，兩兩相銬，2男犯坐兩邊，各有1隻手與中間的女犯相銬，2查緝員坐前座。
下午5點半，查緝員駕車至宜蘭縣冬山鄉冬山路一段，停等紅綠燈時，右後座的男偷渡犯藉口吸不到空氣，要求開窗。
開車的查緝員遂開啟原本的右後窗，誰知偷渡犯早已偷偷打開被銬住的左手，車窗緩緩下降之際，他將上半身探出窗外，雙腿用力一蹬，以魚躍方式從窗口竄出，在馬路上翻滾一圈後站起，拔腿就跑。
憂車上犯人著跟跑 不敢追
2查緝員傻眼，雖下車攔阻，但已來不及，又擔心「抓龜走鱉」車上2名偷渡犯也落跑，只能眼睜睜看他跑掉，後來查出他轉搭公車逃逸。
是否縱放人犯 海巡要徹查
海巡署長李仲威得知後震怒，要求徹查責任，是否疏縱人犯；海岸巡防總局長許績陵痛斥押解人員，未遵守「2員押解1偷渡犯」的標準流程，以本案為例，通令全國海巡單位落實押解作業流程。
想自力找人 3天了沒下文
丟人當晚，岸巡總局長許績陵立刻趕赴宜蘭機動查緝隊坐鎮，進行危機處理，更下達封口令，不得對媒體透露，打算自力找人，但迄昨晚仍無好消息。據了解，人犯雖在宜蘭搞丟，但海巡打算自力找人，因此也未通知宜蘭警方協助追捕。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 埔里國中機器人社 紅到海外
- 黑衣人頻鬧場 立委籲內政部硬起來
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 《小檔案》落羽松葉紅 絕美冬景
- 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
- 【洛杉磯傳真】 王丹／我們要人情味還是法治？
- 北美車展 Audi Q8概念車亮相─規劃標準4人座 類Coupé豪華SUV對嗆雙B
- 解放軍海上擴張 美提新海洋控制大戰略
- 淚訴被夫監控「像條狗」 海倫清桃被爆指交小鮮肉
- 〈家庭診療室〉閨密出軌 男友要我斷交
- 蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 成棒經典賽》森榮鴻上陣 只能等春季
- 羅浥薇薇／我記得
- 力達KY去年每股賺逾10元 今年業績再翻倍
- 史明開講 讚蔡英文「將台灣帶往更好方向」
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 台積電上季營收超標 去年EPS估12～13元
- 飲水機冷水孔噴熱水 學童燙傷沒送醫 校方挨批
- 政院掛保證 高中職畢業生就業至少領31K
- 不放棄 生回孩子、完成兒子遺願
- 台灣攝影師蔡宇 強勢回歸生死鬥
- 襲擊羅冠聰 港媒︰中共統戰部涉教唆
- 1例1休衝擊？ 學校活動中心假日不出借
- 網路投票 恆春人寧要快速路不要鐵路
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 接班? 侯友宜：市政工作一棒接一棒
- 志工訓練與退場 民團促加強
- 連環踩雷 富邦金去年獲利年減24%
- 繳全年黨費才能票選黨魁 國民黨中常委︰不合理
- 助原民就業 土坂部落闢農園
- 推動U-Car 市府獲捐充電柱
- 火鍋高鉀傷腎 腰子不好少碰
- 水林停用掩埋場 半年出現3座垃圾山
- 國軍立正新姿勢 五指併攏改雙手握拳
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：岸巡「丟人」啦 破大案卻押丟犯人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分