殺妻後說愛她 家暴夫判免死
〔記者黃捷、溫于德／台北報導〕有家暴惡行且涉性侵案的男子施信誠，以殘忍的行刑手段，朝妻子的眉心開槍射殺，開庭時還嗆法官：「想判死刑，你也不敢！」士林地方法院合議庭痛批他手段凶殘，犯後態度不佳，但殺機源於懷疑妻子外遇、人工流產，與無端殺人有別，且施男數度流露出對妻子的情感，認為他良心未泯，昨判無期徒刑，免其一死。士林地檢署昨指收到判決書後，再研議是否上訴。
臉書反廢死聯盟發起人洪振智表示，施信誠看準台灣法官不敢判死，即便判死也難執行槍決，才敢預謀犯案，開庭態度也囂張，至於所謂「愛妻即給免死金牌」的免死理由，簡直是匪夷所思，「連妻子都敢下手，還有誰不敢殺？」廢死聯盟執行長林欣怡則表示，廢盟未接觸此案，無法回應。
反廢死：免死理由匪夷所思
施信誠住彰化，婚後常因瑣事暴怒，對妻子施暴，2014年因涉性侵案遭羈押，妻子趁機逃往新北市汐止區躲藏。
施信誠出獄後，多次傳簡訊求妻子回家未獲回應，經四處打聽得知妻子在汐止的寵物店工作，隨即北上找人，他懷疑妻子外遇，做人工流產，去年3月持槍赴寵物店談判，交談短短17秒，就朝妻子的眉心開槍，妻子當場慘死街頭，施逃亡5天後投案。
偵、審期間，施男說詞反覆，情緒起伏不定，有時承認開槍殺妻子，有時又改口與妻子拉扯時「不小心」擊發，曾哭著說他很愛妻子，並在看守所內抄佛經打算燒給妻子，但開庭時卻嗆聲：「她再活一次，我再殺她一次！」甚至對娘家所委任的律師比出開槍手勢，威脅小姨子若敢出庭，「我一定打死她！」
施男也當庭嗆法官：「想判死刑，你也不敢！」隨後卻拿起律師擬好的文字，聲稱他殺妻子是近距離行刑式槍決，需永久與世隔絕，建請法官判他死刑。
合議庭調查，施男在妻子離家後曾傳訊：「老婆妳現在跟寶寶可安好，老公好想妳們。」並轉寄醫院舉辦媽媽教室相關訊息，表示會陪同參加。
合議庭認為，簡訊內容可見施男對妻子有憐愛之情，且對生兒育女感到期待，得知外遇、流產情事，無法諒解才萌生殺機，縱使犯後態度不佳，人性尚未全泯，故依非法持槍、殺人罪判無期徒刑，併科8萬元罰金，褫奪公權終身，並沒收犯案槍枝，可上訴。
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