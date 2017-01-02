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才和台大女友放閃 清大生跨個年猝死

2017-01-02

跨完年返家 倒廚房身亡

〔記者吳昇儒／基隆報導〕清華大學物理系二年級賀姓男大生，前天從基隆騎車到台北，接就讀台灣大學中文系的尤姓女友跨年，快樂倒數後許下新年新願；賀男昨凌晨1點返家，洗澡後突然倒臥廚房身亡，家人說，賀男無重大病史，沒想到過了一個年回家，竟傳出噩耗。檢警認為有必要查明死因，決定解剖釐清。

據了解，20歲賀男和尤姓女友是師大附中同學，畢業後分別就讀清大及台大，去年耶誕節才對外公開交往。賀男的女友在兩人公開戀情後，上月30日在臉書PO「我唯一的罪孽就是太幸福了」，賀男也將臉書大頭貼，換成女友親手為他畫的素描作品，大動作放閃。

警方調查，賀男有一個弟弟，父親是公務員，賀男平日暫住新竹，元旦連假返回基隆住處，與就讀台大二年級的尤姓女友相約跨年。

賀男上月31日上午8點從基隆住處出發，騎機車到台北接女友，2人出遊後晚間在北市一起跨年倒數，約凌晨1點回到基隆家中。睡在住處一樓的賀父，凌晨起床如廁，發現在2樓睡覺的大兒子，竟倒在一樓廚房，已無氣息；救護人員趕來，搶救後認定賀男已亡故，現場交警方處理，檢警相驗無外傷。

無重大病史 家人痛斷腸

家屬告訴警方，兒子平日作息正常，身體健康，不菸不酒，也沒有疾病或家族病史，出門前都沒有異狀，沒想到過了一個年回家，竟傳出噩耗。賀男的家人一度反對解剖，隨後才同意檢方處置以求釐清死因。

女友稱會堅強 家人心疼

尤女驚聞男友過世，立刻將臉書大頭貼換成全黑，寫下「我會在沒有你的世界堅強地活下去（現在的我不需要任何安慰）」，有賀男的友人在臉書留言「…拜託不要是你」。

檢警原擬了解兩人出遊情況，但女友的家人轉知警方，女兒聽聞男友過世，十分傷心情緒不穩，暫時不便接受詢問。

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  • 就讀清華大學物理系二年級的賀姓男大生，跨年後突然在家中猝死。（取自臉書）

    就讀清華大學物理系二年級的賀姓男大生，跨年後突然在家中猝死。（取自臉書）

  • 尤女得知男朋友過世後將臉書大頭貼改成全黑，並在簡介欄ＰＯ文「我會在沒有你的世界堅強地活下去（現在的我不需要任何安慰）」令人鼻酸。（取自臉書）

    尤女得知男朋友過世後將臉書大頭貼改成全黑，並在簡介欄ＰＯ文「我會在沒有你的世界堅強地活下去（現在的我不需要任何安慰）」令人鼻酸。（取自臉書）

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