駭客竊比特幣 泓科損失5千萬
2016-12-23
〔記者錢利忠／台北報導〕國內代理銷售比特幣的泓科科技公司，今年7月遭駭客入侵，該公司名下存放在電子錢包中、市價超過5000萬元的2400枚比特幣，被駭客轉移到海外。台北地檢署追查認定，全案是中部1家公司黃姓及林姓資訊人員所為，昨指揮調查局新北市調查處，分2路搜索黃、林2人住處及公司等據點，全案朝妨害電腦使用罪方向偵辦。
檢調調查，此案是駭客透過「洋蔥網路」手法，今年7月經由烏克蘭、美國、法國、紐西蘭、匈牙利等10餘個國家，發動境外攻擊，成功竊取該公司員工的帳號及密碼，登入該公司網站後，將公司名下的比特幣轉至國外。
近期世界各國陸續發生多起駭客盜領比特幣案例，迄今尚無任何國家有偵破案例，此案經啟動數位蒐證機制，得以完整保存數位證據，此案也是繼一銀ATM遭駭客盜領案後，再次偵破駭客金融犯罪案例。
誕生於98年的比特幣，是全球通用的加密網際網路虛擬貨幣，在台灣比特幣屬一般商品，不被視為有效貨幣，前年8月泓科科技代理銷售比特幣商品，在比特幣交易市場中，現值每1枚約可兌換2萬1000元。
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