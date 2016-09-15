重機追撞倒地 騎士「穿越」漠視

2016-09-15

〔記者吳政峰／新北報導〕重機騎士停紅燈，卻遭車友自後撞飛，一旁圍觀者竟無人伸出援手，令員警嘆「好冷漠」。

42歲蔡姓男子11日參加重機車聚，一行人分騎9車，早上先去新北九份，下午轉戰北海岸，5時許往金山方向前進，經萬里隧道前石角路口，蔡男發現變紅燈急煞，後方32歲李姓車友未注意，直接從蔡的車屁股撞下去，兩人騰空飛起，雙雙倒地。

當時路口另有10幾輛汽機車，竟無人幫忙指揮交通，或下車查看兩名騎士傷勢，還有一輛機車大剌剌從兩人中間騎過去，剛好兩名新北市警局萬里分駐所員警經過，趕緊叫救護車。

前方車友折返查看才知發生意外，立刻協助指揮交通，並把事故車輛移置路邊；兩人酒測值均為零，新北市警局金山分局交通分隊小隊長張簡富豐初判，李男未保持安全車距釀禍，建議車友出遊時，可採取斜角跟車（跟在前方車輛的左後方或右後方），避免一直線前後跟車，較為安全。

張簡富豐表示，民眾不一定要主動協助，但不應故意從中穿越，破壞現場證物，呼籲民眾可繞道而行，避免影響警方蒐證。