骰子裝磁鐵 學賭俠出老千

2016-09-14

〔記者王駿杰／新竹報導〕綽號「華哥」的林男在新竹經營地下簽賭站，他模仿港片《賭俠》，在骰子內加入特殊磁鐵，配合賭桌上的吸盤決定甩骰數字，佈下賭局宰割被害人。警方昨持搜索票直搗林男老巢，拘提12名成員到案。警方初估，林男不法所得已達兩千萬元以上。

警方調查，62歲林男有組織犯罪、恐嚇、詐欺、賭博等前科，他在桃園、新竹一帶招兵買馬，自組集團開設地下簽賭站，並由集團成員分飾「郎中」、「搧客」等角色，尋找經濟狀況佳、生性單純的被害人，利用餐敘、泡茶博感情，慫恿被害人共同經營地下簽賭站吃牌，再以假簽單謊稱遭賭客簽中大獎方式，詐騙被害人款項。

此外，林男甚至尋門路改造骰子，在骰子、賭桌內特製磁鐵、吸盤，藉由兩物磁力對應，靠人為決定骰出來的數字大小；隨後邀被害人前往市區飯店、出租套房內設局打麻將詐賭，讓被害人一夕之間欠下巨額債務，情節有如港片《賭俠》在慈善賭王撲克大賽中，在賭桌上刻意操弄骰子的詐術。

新竹市警一分局、二分局、刑警大隊、竹北分局與刑事警察局四大隊第二隊等單位，今年3月接獲情資，經長期跟監、蒐證，昨持搜索票、拘票，前往林男位於桃園、新竹縣市的據點，查扣監視器主機、簽賭單等琳瑯滿目詐賭工具，並帶回包括林男在內的12名成員。