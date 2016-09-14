| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

骰子裝磁鐵 學賭俠出老千

2016-09-14

〔記者王駿杰／新竹報導〕綽號「華哥」的林男在新竹經營地下簽賭站，他模仿港片《賭俠》，在骰子內加入特殊磁鐵，配合賭桌上的吸盤決定甩骰數字，佈下賭局宰割被害人。警方昨持搜索票直搗林男老巢，拘提12名成員到案。警方初估，林男不法所得已達兩千萬元以上。

警方調查，62歲林男有組織犯罪、恐嚇、詐欺、賭博等前科，他在桃園、新竹一帶招兵買馬，自組集團開設地下簽賭站，並由集團成員分飾「郎中」、「搧客」等角色，尋找經濟狀況佳、生性單純的被害人，利用餐敘、泡茶博感情，慫恿被害人共同經營地下簽賭站吃牌，再以假簽單謊稱遭賭客簽中大獎方式，詐騙被害人款項。

此外，林男甚至尋門路改造骰子，在骰子、賭桌內特製磁鐵、吸盤，藉由兩物磁力對應，靠人為決定骰出來的數字大小；隨後邀被害人前往市區飯店、出租套房內設局打麻將詐賭，讓被害人一夕之間欠下巨額債務，情節有如港片《賭俠》在慈善賭王撲克大賽中，在賭桌上刻意操弄骰子的詐術。

新竹市警一分局、二分局、刑警大隊、竹北分局與刑事警察局四大隊第二隊等單位，今年3月接獲情資，經長期跟監、蒐證，昨持搜索票、拘票，前往林男位於桃園、新竹縣市的據點，查扣監視器主機、簽賭單等琳瑯滿目詐賭工具，並帶回包括林男在內的12名成員。

廣告
  • 在骰子內加入特殊磁鐵，可靠人為決定骰子數字大小。 （記者王駿杰攝）

    在骰子內加入特殊磁鐵，可靠人為決定骰子數字大小。 （記者王駿杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：骰子裝磁鐵 學賭俠出老千


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.