消防員摘虎頭蜂窩 被螫成香腸嘴

2016-09-12

〔記者林嘉東／基隆報導〕消防員辛苦了！基隆市消防局信義消防分隊隊員黃楊名，昨天獲報摘除虎頭蜂窩時，遭1隻虎頭蜂突襲螫傷嘴唇，黃員嘴巴腫得像香腸，幸好送醫打針緩解疼痛後無礙；小隊長李厚春感嘆，捕蜂、抓蛇都不是消防隊「該做的事」，希望未來能將這些「任務」回歸專業。

「非消防隊該做的事」

昨天中午12時許，崇法街呂姓居民向基隆市消防隊報案：「我家窗戶有蜂窩，幫忙來摘除」，隊員黃楊名、劉千雋獲報前往，到場後在5樓窗戶下發現1個約籃球大的虎頭蜂窩。

黃楊名說，他還在察看蜂窩的位置，研判如何處理時，突然間1隻虎頭蜂直撲他臉上而來，他連閃都來不及閃，嘴唇就被螫了一下，立即感到劇烈刺痛，黃員請求支援，由同事協助送醫，打了3支針，還觀察了2個小時才出院。

服務熱忱 硬著頭皮試試

黃員指出，還好被螫後沒有過敏，否則一旦休克倒在5樓，連累同事反而不好；他也說，出院後一直到晚上10時，嘴唇仍有連續刺痛感，冰敷只能減緩疼痛。

小隊長李厚春感慨說，消防隊員都沒有受過摘蜂窩、抓蛇的訓練，但基於服務民眾的一股熱忱，也只能硬著頭皮冒險上陣，導致很多同仁因此受傷，像是彰化縣二林分隊1名洪姓隊員，8月間才在抓眼鏡蛇時，左手食指被咬，慘遭截指2截。

抓眼鏡蛇 慘截指

小隊長說，類似捕蜂、抓蛇的專業任務，應該要回歸給主管機關基隆市動物保護防疫所，否則還會有更多個黃楊名與洪姓隊員。